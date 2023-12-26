花蓮慈院「⾼齡友善急性住院整合照護」　獲品質標章

▲花蓮慈院獲頒生策會SNQ國家品質標章認證，計有4個團隊代表出席領獎。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

高齡長者在住院時常伴隨著衰弱的問題，尤其對於原本身體就有衰弱困擾的長者而言，住院可能進一步提高失能風險。為因應這些挑戰，花蓮慈濟醫院老年醫學科病房採納了國外的「Acute Care for Elders (ACE)」模式，花蓮慈院開辦了全台首創的高齡友善急性病房，強調「以病人為中心、以衰弱防治為導向」的特色，榮獲第二十六屆國家生技醫療產業策進會頒發的SNQ國家品質標章認證。

花蓮慈濟醫院推動的「高齡整合照護模式」，包含高齡友善環境、以病人為中心的照護、建立長者藥物管理、以及提供早期連結出院準備服務等四大面向。

根據國家發展委員會的估算，台灣的老年人口在2025年將超過20%，進入超高齡社會。目前花蓮的老年人口占比已經超過19.05%，為因應人口快速老化所帶來的衝擊，花蓮慈院老年醫學科、復健醫學科、營養科等部門跨科合作，共同設計了「高齡友善住院整合照護模式」，致力於有效地幫助衰弱長者避免在出院後產生新的失能狀況。

▲花蓮慈院高齡友善團隊表示，接受ACE照護的病人，有較低的住院天數及較少的住院花費，相關成效撰寫成論文刊登於國外知名期刊。



老年醫學科主任高聖倫指出，高齡長者由於器官退化多、病痛多、藥物使用頻繁，相對照顧需求更為複雜。因此，單靠單一團隊治療急性病痛問題，卻忽略了周全性需求，已不足以滿足這些長者的需求。因此，在急性醫療服務流程中重新設計符合衰弱長者的住院整合照護模式變得至為重要。

花蓮慈院的高齡友善團隊參考了1995年發表在新英格蘭醫學雜誌的長者急性友善照護模式（ACE）。相對於一般照護，接受ACE照護的患者受益匪淺，其中包括高齡友善的硬體設備與環境，如定向感設備和溝通輔具，以及在病房附近提供的高齡友善復能教室。這一整合照護模式不僅能夠顯著提升長者的日常生活功能，還顯示出較低的住院天數和相對減少的住院花費。花蓮慈院ACE整合照護的相關成效也已經被撰寫成論文並發表在國外知名期刊上，進一步印證了該模式的有效性。

▲就近病房打造的高齡友善復能教室，提供各類醫事人員與病人進行高齡復能教育訓練。

建立長者藥物風險管理，檢視高危險和不適當用藥，以及連結出院準備服務都是服務的重點。高聖倫主任指出，高齡整合照護團隊包括老年醫學專科醫師、護理師、高齡個管師、營養師、藥師、職能及物理治療師、出院準備護理師、社工師等跨領域團隊。其中，高齡個管師負責進行周全性評估，以了解長者在各方面的衰退情況，將結果與團隊討論，並針對不同的長者需求制定照護計畫，協助長者順利康復。

結合高齡個案管理、藥物風險管理、跨團隊整合照護三大系統服務，花蓮慈院所採用的高齡友善住院整合照護模式能有效改善長者入院和出院間功能比率達八成。高聖倫主任進一步指出，高齡長者在花蓮慈院接受照護，不僅符合他們的急性照護需求，還能降低後續衰弱失能的風險。即便在回家或轉介機構後，病人及其家屬也能更加放心。