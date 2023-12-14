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花蓮秀林鄉全人整合照護計畫成效佳　健保署：2024擴大試辦

▲▼健保署、花蓮慈院與秀林鄉衛生所共同舉辦全人整合照護計畫成果發表暨感恩記者會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

健保署、花蓮慈院與秀林鄉衛生所共同舉辦全人整合照護計畫成果發表暨感恩記者會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院自去年承辦中央健康保險署「山地離島地區全人整合照護計畫」，是全台唯一承作此計畫縣市，發展與推廣「全人、全戶、全程、全隊、全健康」的全人整合照護模式，並積極進行策略聯盟，串聯各層級醫院及診所、中醫師公會、牙醫師公會與長照機構，降低花蓮地區民眾的鄉外就醫率。日前健保署、花蓮慈院與秀林鄉衛生共同舉辦全人整合照護計畫2023年成果發表暨感恩記者會。

▲▼健保署、花蓮慈院與秀林鄉衛生所共同舉辦全人整合照護計畫成果發表暨感恩記者會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

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健保署署長石崇良表示，將於2024年起逐步擴大試辦全人整合照護計畫，拓展至全各山地鄉。

健保署署長石崇良感恩花蓮慈院承作秀林鄉醫療給付效益提昇計畫（簡稱IDS計畫）多年，並以此在地經驗為基礎，結合專業醫療與資通訊科技應用，承接試辦全人整合計畫；歷經二年努力，成果斐然，不僅民眾的就醫次數與醫療費用皆下降，且多項健康指標的成長皆顯著成長。

▲▼健保署、花蓮慈院與秀林鄉衛生所共同舉辦全人整合照護計畫成果發表暨感恩記者會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院陳星助副院長表示，全人整合照護計畫使2022年健保總額費用較2021年下降2.5%。

石署長指出，「全人整合照護計畫」與過去山地鄉計畫相比有「三首創」，是第首個以「鄉」為單位提供服務的「論人計酬」模式，並將預防保健、危害物質防治、疾病醫療、失能復健等公衛業務與醫療端結合，且整合不同資訊系統介面，針對秀林鄉7800多位居民，建立「個人帳戶」，能完整呈現就醫資料。鑒於秀林鄉全人整合計畫的成功，健保署計畫將於2024年起逐步擴大試辦，以期拓展至全台各山地鄉。

▲▼健保署、花蓮慈院與秀林鄉衛生所共同舉辦全人整合照護計畫成果發表暨感恩記者會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

健保署東區業務組組長黃兆杰指出，全人整合計畫以「主健康、輔醫療」為宗旨，強調預防醫療的重要性。

花蓮慈院陳星助副院長表示，從IDS計畫到全人整合計畫，是從傳統的論量計酬轉型成為預防醫療並重的論人計酬。花蓮慈院團隊透過資通訊科技打造遠距醫療，且建置以知識為基礎的全人資料倉儲，能夠精準分析鄉民面臨的健康問題與需求，並針對需求分配有限的醫療資源。同時，在原先IDS計畫中的西醫基礎上與中醫師公會、牙醫師公會與各層級醫院及診所合作，使2022年健保總額費用較2021年下降2.5%，顯示計畫執行結果有效提升醫療效益。

▲▼健保署、花蓮慈院與秀林鄉衛生所共同舉辦全人整合照護計畫成果發表暨感恩記者會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

秀林鄉衛生所田惠文主任感恩花蓮慈院團隊的努力，以及衛生局和健保署作為團隊最堅強後盾，才能成功打造「五全照護」。

健保署東區業務組組長黃兆杰指出，全人整合計畫以「主健康、輔醫療」為宗旨，強調預防醫療的重要性，在健康促進、衛生教育、預防保健、疫苗接種注入更多資源，加強疾病篩檢與篩後異常追蹤，並採用複合式個案管理；透過分析BI資料庫達成家戶管理，AI輔助整合篩檢，再將病人轉介綠色通道，銜接進一步的治療或長照服務。全人整合計畫自2022年起，三年為一期，黃組長期許2024年能持續精進，搭配下一年度規劃的數位醫療升級，提供秀林鄉民眾更好的照護。

▲▼健保署、花蓮慈院與秀林鄉衛生所共同舉辦全人整合照護計畫成果發表暨感恩記者會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

營養不良且患有肌少症的張先生表示，在接受醫療團隊評估和追蹤、建立正確的飲食與運動習慣後，目前體力已提升許多，也感覺自己更加正向。

秀林鄉衛生所田惠文主任說，無論是什麼樣的醫療計畫要以秀林鄉作為試辦場域，她認為最重要的核心都是「文化」；醫療端與地端的承作人員必須真正理解當地居民的生活，才能透過計畫為鄉民創造良好成果，而不僅是單純地執行政策。田主任感恩花蓮慈院團隊的努力，十多年來與秀林鄉文化交流和相通，彼此已建立穩固的信賴關係，還有衛生局和健保署作為團隊最堅強後盾，才能成功打造「五全照護」。

▲▼健保署、花蓮慈院與秀林鄉衛生所共同舉辦全人整合照護計畫成果發表暨感恩記者會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮縣衛生局局長朱家祥感恩花蓮慈院長年對偏鄉醫療的支援，與秀林鄉衛生所默契合作，為民眾創造最大醫療福祉。

記者會現場邀請到當地居民張先生分享，他表示，自從幾年前中風後身體就變得比較虛弱，平時愛喝酒、吃泡麵，飲食不正常導致營養不良，甚至已達肌少症標準。秀林鄉衛生所透過地段護理師了解並收案，讓張先生接受花蓮慈院老年醫學科所開設的衰弱高齡整合性專科門診追蹤，經醫師評估、營養師給予營養、物理治療師進行復健指導，張先生建立正確的飲食與運動習慣，目前體力已提升許多，也感覺自己更加正向，十分感恩。

▲▼健保署、花蓮慈院與秀林鄉衛生所共同舉辦全人整合照護計畫成果發表暨感恩記者會。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

林欣榮院長期許目前秀林鄉的計畫成果能夠成為未來更多試辦地區的標竿。

花蓮縣衛生局局長朱家祥感恩花蓮慈院長年對偏鄉醫療的支援，與秀林鄉衛生所默契合作，為民眾創造最大醫療福祉。林欣榮院長表示，因為有健保署和衛生局的支持，還有秀林鄉衛生所的共同協作，醫療團隊才能將醫療確實且有效地帶進偏鄉地區，也期望目前秀林鄉的計畫成果，能夠成為未來更多試辦地區的標竿。
 

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