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婦患多種慢性病12科別就診「日吞50顆藥」　整合醫療減藥減負擔

▲▼陳女士因患有多種慢性病，一度同時在12個不同科別就醫，每天要吃下35種加起來超過50顆藥物。（圖慈濟醫學中心提供，下同）

▲陳女士因患有多種慢性病，一度同時在12個不同科別就醫，每天要吃下35種加起來超過50顆藥物。（圖慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

藥物治療是醫療過程中非常重要的部分，但是有時候過多的藥物反而會成為人體的負擔。55歲的陳女士身患多種慢性病，一度同時在12個不同科別就醫，每天要吃下35種加起來超過50顆藥物，但是還是覺得身體沒有好轉，兩年前輾轉在朋友的介紹下，從台北來到花蓮慈濟醫院高齡整合照護科就醫，主任許晉譯經由整合醫療照護過後，現在每天吃的藥物只有之前的三分之一，精神與身體狀況卻大為改善。

▲▼陳女士因患有多種慢性病，一度同時在12個不同科別就醫，每天要吃下35種加起來超過50顆藥物。（圖慈濟醫學中心提供，下同）

許晉譯主任表示，當時在診間第一次看到陳女士的時候，就發現陳女士感覺很疲倦，精神不是很好，隨身的大袋子裡裝著滿滿的藥物，在個案管理師的協助整理下，發現陳女士包含長期追蹤的慢性病在內，同時在新陳代謝科、腎臟內科、耳鼻喉科、神經內科、神經外科、腸胃內科、腸胃外科、心臟內科、復健科、眼科、皮膚科與中醫科等12個不同科別就醫，當下就決定要幫陳女士進行「藥物健檢」。

▲▼陳女士因患有多種慢性病，一度同時在12個不同科別就醫，每天要吃下35種加起來超過50顆藥物。（圖慈濟醫學中心提供，下同）

▲高齡整合照護科主任許晉譯幫助陳女士進行藥物健檢，現在每天吃的藥物只有之前的三分之一，精神與身體狀況卻大為改善。

經過詳細的問診與檢查後，許晉譯主任發現，其實在陳女士每天超過50顆藥物裡，有部分藥物會有交互作用的產生，當時的醫師、藥師其實都有進行衛教，但是陳女士很難記得清楚，這麼多藥物的服用注意事項與時機。所以，藥物健檢的第一步就是「藥物瘦身」，首先先減去有相似作用的，還有已經產生不良副作用的非必要性藥物，接著再針對身心的狀況，來決定要服用那些藥物。許晉譯主任強調，藥物的調整需要醫療團隊與病人密切的信任與合作，尤其是本身有慢性疾病的病友，千萬不可以自行調整藥物的種類與份量，不然可能會產生額外的風險。

▲▼陳女士因患有多種慢性病，一度同時在12個不同科別就醫，每天要吃下35種加起來超過50顆藥物。（圖慈濟醫學中心提供，下同）

在與陳女士互動的過程中，個案管理師李依甄表示，看過這麼多醫師，其實陳女士對自己的身體狀況有初步的了解，也知道自己腎臟不好不能亂吃藥，但是還是忍不住去就醫拿藥，有時候藥物多到自己都搞不清楚，每天吃藥的時候就像在打仗一樣混亂，忘記吃藥、忘記帶藥也是常常發生的事情。李依甄說，有一次陳女士來花蓮的時候，甚至連自己救命用的胰島素都忘記帶。

▲▼陳女士因患有多種慢性病，一度同時在12個不同科別就醫，每天要吃下35種加起來超過50顆藥物。（圖慈濟醫學中心提供，下同）

陳女士表示，自己與親友的關係不密切，平時沒有可以訴說心事的對象，生活與生病的雙重壓力，常常壓得自己喘不過氣，後來透過親友的鼓勵，走出家門認識了慈濟志工，認識了花蓮慈濟醫院，而且看到一個之前從沒看過的「高齡整合照護門診」，很幸運地在這裡遇到了說話讓她聽得懂的醫療團隊，而且也願意聽懂她說的話。從一天要吃35種超過50顆藥物，到現在只有慢性處方箋，一天吃12種藥物的陳女士說，真的我只能說感恩，感恩慈濟，感恩許晉譯醫師與護理師。

▲▼陳女士因患有多種慢性病，一度同時在12個不同科別就醫，每天要吃下35種加起來超過50顆藥物。（圖慈濟醫學中心提供，下同）

完成「藥物瘦身」之後，高齡整合照護團隊開始漸進式的把「藥物簡單化」，除了排除非必要性的藥物，更進一步的評估陳女士的生活習慣，盡量讓用藥時機可以配合個案的使用時間。

許晉譯主任說，藥物是醫療的工具，拿了藥不用或者用錯方式，都可能造成不良的影響，所以，不是單純的取消之前的藥物，開新的藥這麼單純，要漸進式地透過生理狀況與心理層面，協助個案整理思緒，陪著病人自己決定，要如何重新建立生活習慣與用藥模式，才能一起走向健康的目標。
 

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