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守護東台灣婦女健康！跨院交流提升醫療品質　2大院所分享經驗

▲東台灣婦產科臨床學術研討會，東部所有醫療院所婦產科團隊分享國際間婦產科醫療新知與臨床案例經驗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

東台灣婦產科臨床學術研討會，東部所有醫療院所婦產科團隊分享國際間婦產科醫療新知與臨床案例經驗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為了提升台灣東部婦產科疾病治療的整體品質，花蓮慈濟醫院婦科微創手術中心於12月9日舉辦東臺灣婦產科臨床學術研討會，由花蓮慈院婦產部主任丁大清和門諾醫院婦科主任廖基元共同主持，與東部所有醫療院所婦產科團隊，分享國際間婦產科醫療新知與臨床案例經驗。

花蓮慈院婦科微創手術中心在今年引進的東台灣首座「標靶音波刀」，超過十例的臨床治療經驗，獲得現場醫師們的熱烈討論。標靶音波刀和跟市面上常聽到的海扶刀的原理相同，都是透過高頻率的超音波聚焦在一個點，產生一個熱能把病灶一點一點地消融掉。但標靶音波刀比較不一樣的地方，是它在治療的同時，利用磁振造影（MRI）作引導跟定位，治療過程中MRI能做到很好的溫度監控，避免過度治療，因此它可以提供一個更安全的治療過程。

▲東台灣婦產科臨床學術研討會，東部所有醫療院所婦產科團隊分享國際間婦產科醫療新知與臨床案例經驗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

研討會由花蓮慈濟醫院婦產部主任丁大清（左三）、門諾醫院婦科主任廖基元（左五）共同主持。

標靶音波刀精準治療子宮肌瘤及肌腺症，特色是沒有傷口、不用麻醉、恢復期短，能完整保留子宮和受孕功能。丁大清主任提醒，臨床上並不是每個子宮肌瘤病人都適合做標靶音波刀。建議是病灶大小在5-10公分，位於子宮前壁的狀況最為適合。而對子宮肌腺症來說，可能會因為有些腺體過於發達，讓標靶音波刀的療效可能不理想，所以，術前需要經過醫師評估和慎選，最好先搭配藥物治療，再進行標靶音波刀治療。

「胎兒生產時肩膀卡了，醫師的面色就白了！」肩難產是每一位婦產科醫師的夢魘。門諾醫院婦產科主任廖基元分享了他多年來接生時遇到肩難產處理經驗，這些寶貴的經驗對後輩或年輕婦產科醫師十分有幫助。廖主任表示，近十年來肩難產的發生率有增加的趨勢，這跟媽媽肥胖和糖尿病有關係，呼籲懷孕媽媽務必注意飲食和體重控制，以減少生產時可能發生的風險。

除了生產時的風險，婦產科醫師也重視婦女的生活品質。當婦女停經後常遇到陰道乾澀，陰道鬆弛和漏尿等問題，會對生活造成很大的影響。花蓮慈院婦產部病房主任李佩蓁分享，如何運用陰道雷射來治療停經後婦女的這些問題，療效十分顯著，對停經後婦女的幫助很大。研討會上李主任不但回顧了國際有關的醫學研究報告，同時整理了花蓮慈院的實例統計結果，讓參與的醫師收穫滿滿。

▲東台灣婦產科臨床學術研討會，東部所有醫療院所婦產科團隊分享國際間婦產科醫療新知與臨床案例經驗。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院婦產部病房主任李佩蓁分享，如何運用陰道雷射來治療停經後婦女問題，療效十分顯著幫助很大。

研討會中，也特對針對婦女們最擔心的婦科癌症進行交流。丁大清主任表示，治療前如果沒有正確的確定癌症分期，無論是低估或是高估，都很可能直接影響病人存活期。以婦癌分期手術中的「骨盆淋巴結切除」為例，若切太少可能低估癌症期別因而術後治療不完全，影響病人存活；反之，若切太多，可能造成病患不必要的創傷或淋巴水腫等問題。所以，透過Indocyanine green （ICG）螢光劑和特殊影像系統的協助，能讓醫師更精準地切除需要切除的前哨淋巴和骨盆淋巴結，降低有關手術風險和腫瘤復發機率。

丁大清主任表示，病患的治療需要醫師專業素養和團隊合作，而且婦癌醫學的知識與時俱進，醫療團隊需要不斷地進修。而花蓮慈濟醫院是花蓮縣裡，唯一擁有兩位婦癌專科醫師和兩位婦癌完訓的婦癌準專科醫師的醫院，設備和醫事人員也是醫學中心級，是東台灣婦女健康與醫療院所最堅強的醫療後盾，期望藉著跨院區的交流，能加強各院所的互動合作，更重要的是提升醫療品質，守護東台灣婦女健康。

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