中醫醫療科技令人稱奇！慈濟參加醫療科技展　體驗區大排長龍

▲▼雙手十指張開，平放在能量檢測儀器上，幾秒鐘後在螢幕就會出現檢測結果，中醫師也會針對檢測結果進一步說明。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院已連續六年參加台灣醫療科技展，除了專家講座、海報展，中醫部設置的體驗區年年都是「人氣熱點」，今年除了中醫耳穴檢測、氣場能量檢測，還有智順科技公司帶來的「手診儀」、以及由台灣大學機械系陳湘鳳教授帶領實驗室學生研發的遠端中醫脈診系統，其中取得多國認證的手診儀，可養生保健DIY，每站體驗都令民眾嘖嘖稱奇。

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每年來到台灣醫療科技展花蓮慈濟醫院展位，中醫體驗區幾乎是大排長龍，花蓮慈濟醫院除積極推動中西醫合療，不僅自新冠肺炎疫情爆發以來，在中草藥複方飲品的研發上，年年與靜思書軒發表淨斯本草系列新品；中醫體驗區更是許多民眾不請自來的熱點，健康2.0節目主持人鄭凱云也曾來體驗，並在FB粉專分享心得。

▲▼當手診儀滑過掌上較弱的經絡穴位時，會有明顯的痛覺，答案立即寫在民眾的神情。

中醫耳穴檢測與氣場能量檢測站，每天都有中醫部醫師駐點，運用耳穴探測儀從體驗民眾的耳朵對應身體各部位的穴位來檢測身體狀態，中醫師還會針對檢測反應較弱的穴位，施以耳穴埋豆法，就是在穴位貼上按摩種子，並教導民眾如何按壓穴位，達到緩解的目的。今年，中央健保署署長石崇良也在何宗融副院長邀請下稍作休息，體驗一下中醫耳穴檢測。

只要將雙手十指張開，平放在能量檢測儀器上，幾秒鐘後在螢幕就會出現檢測結果，不同顏色代表不同的能量狀態，還有五行活性圖、活力度及安定度來呈現檢測結果，中醫師也會針對檢測結果進一步說明，並提供養身建議。在體區的海報牆上，也有關於中醫耳穴檢測與氣場能量檢測的展示。

值得一提，今年有兩站新體驗，分別是手診和脈診。耳朵有耳穴，手掌上是全身經絡穴位，智順科技公司的經皮神經電刺激器（I-DOC 活磁波雙向手診儀），經多年研發改良，已通過衛福部醫療器材許可、美國FDA、中國大陸NMPA等認證，11月還在世界針灸學會聯合會 2023國際針灸學術研討會（WFAS 2023 International Symposium on Acupuncture-Moxibustion）」發表，與來自世界各地的中醫、針灸和醫學等領域的專家、學者交流。當檢測治療儀器滑過掌上較弱的穴位時，會有明顯的痛覺，「訝異」的神情全寫在民眾的臉上。

▲遠端中醫脈診系統體驗，是用儀器紀錄病患脈象，並於遠端另一頭儀器重現脈搏，這項體驗也讓民眾覺得很神奇。

由台灣大學機械系陳湘鳳教授帶領實驗室學生研發的遠端中醫脈診系統，是用儀器紀錄病患脈象，並於遠端另一頭儀器重現脈搏，這項體驗也讓民眾覺得很神奇，期待未來能協助中醫進行遠端把脈，並利用接收到的脈搏數據，進行AI脈象分析診斷。

花蓮慈濟醫院副院長何宗融表示，在證嚴上人與林欣榮院長的大力支持，中西醫合療是花蓮慈院的一大特色，不僅可以幫助病人調整病症，促進復原的效果，甚至幫助許多難症、罕症的病人獲得改善，「醒腦開竅方」更與神經外科團隊寫下許多幫助腦傷病人「能醒、能走」的故事；而在台灣醫療科技展花慈展位的中醫體驗區，是讓民眾感受中醫的可近性，透過耳穴儀、能量儀、手診儀、脈診儀，體驗一下現代中醫醫療科技的發展。

