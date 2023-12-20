72歲老翁住院「無人探望」心寒輕生　4子女轟院方疏失求償220萬

▲付姓老翁等不到子女探望輕生，不料4個兒女認為醫院有安全疏失，向院方求償精神損失。（示意圖／123RF）

記者柯沛辰／綜合報導

重慶72歲付姓老翁生病住院，但4名子女均無人來探望，讓他絕望心寒，在入院第三天輕生。事後，子女們認為醫院有安全漏洞，才導致父親往生，因此提告求償人民幣49萬多元（約新台幣220萬元）的死亡、精神賠償金。不過，法院認為4名子女未盡照顧責任，考慮到院方已先支付3萬元，因此判賠1.1萬元（約新台幣4.8萬元）。

綜合陸媒報導，72歲付姓老翁今年2月因胃炎獨自入院，但不知他與子女們有何矛盾，3個兒子、1個女兒均不聞不問，也不來探望。當時付姓老翁向陳姓乾表妹訴苦，稱子女們都不管他，他不想活了，這次生病也不打算治了，打算一死了之。

陳女聽聞後很擔心，除了安慰勸導，也將情況轉告付翁的大女兒，但大女兒沒當一回事，不僅依舊沒去探望，也沒告知其他兄弟姊妹。最後，付翁在醫院輕生，經搶救無效身亡。

警方介入調查後，排除了他殺可能。不過，付翁的子女們認為，當時父親在走廊徘徊，卻沒有一個護士、醫生發現異常，明顯是醫院在管理上有安全漏洞，因此要求醫院賠償。

院方雖自認與付翁的死無關，但禁不住付某的子女一直鬧事，後來在調解委員會調解下，答應先行賠償付某子女3萬元（約新台幣13萬元），之後再透過司法程序確定最終賠償，多退少補。

不久後，子女們將醫院告上法院，要求醫院賠償死亡賠償金、精神損害賠償等各項損失等49萬餘元（約新台幣220萬元）。

院方主張，付翁輕生屬自由意志，醫院已盡力在業務責任範圍提供醫療服務，並在對方入院時履行並告知僅提供胃炎上的二級看護，然而子女們已得知付翁可能輕生，卻未採取行動探視、防止悲劇發生，應退還3萬元賠償，「不是誰死誰有理，誰鬧誰有理！」

對此，法院認為，當天付翁在醫院走道裡多次徘徊，期間醫院無一個醫護人員值班或監控室值班，沒有人發現付某的異常情況，從而喪失了阻止悲劇發生的最後機會，確實存在管理不嚴的過錯，應承擔侵權責任。

不過，法院也認為，付翁輕生死亡有多方面因素，院方過錯非主要原因，即便院方採取有效措施，也不能阻止付翁日後尋找機會輕生的可能性，何況子女們對死者置之不理，沒有及時開導和勸慰，導致付翁感受不到關懷而精神崩潰，存在一定過錯和責任。

綜合上述種種，法院認定，醫院須負擔10％賠償責任，且考量4名子女沒有盡到看護義務，明知父親有輕生傾向仍不聞不問，也沒有證據證明自身遭受肉體和精神上的痛苦，以及心理上的損害，因此否決了「精神賠償」部分，有鑑於醫院已經先付了3萬元，因此判決院方須再賠償1.1萬元（約新台幣4.8萬元）。

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