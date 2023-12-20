　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

72歲老翁住院「無人探望」心寒輕生　4子女轟院方疏失求償220萬

▲▼示意圖,醫院,病房,診間,病患,照顧,陪伴,家人,父母,急診,住院,病房（示意圖／123RF）

▲付姓老翁等不到子女探望輕生，不料4個兒女認為醫院有安全疏失，向院方求償精神損失。（示意圖／123RF）

記者柯沛辰／綜合報導

重慶72歲付姓老翁生病住院，但4名子女均無人來探望，讓他絕望心寒，在入院第三天輕生。事後，子女們認為醫院有安全漏洞，才導致父親往生，因此提告求償人民幣49萬多元（約新台幣220萬元）的死亡、精神賠償金。不過，法院認為4名子女未盡照顧責任，考慮到院方已先支付3萬元，因此判賠1.1萬元（約新台幣4.8萬元）。

綜合陸媒報導，72歲付姓老翁今年2月因胃炎獨自入院，但不知他與子女們有何矛盾，3個兒子、1個女兒均不聞不問，也不來探望。當時付姓老翁向陳姓乾表妹訴苦，稱子女們都不管他，他不想活了，這次生病也不打算治了，打算一死了之。

陳女聽聞後很擔心，除了安慰勸導，也將情況轉告付翁的大女兒，但大女兒沒當一回事，不僅依舊沒去探望，也沒告知其他兄弟姊妹。最後，付翁在醫院輕生，經搶救無效身亡。

警方介入調查後，排除了他殺可能。不過，付翁的子女們認為，當時父親在走廊徘徊，卻沒有一個護士、醫生發現異常，明顯是醫院在管理上有安全漏洞，因此要求醫院賠償。

院方雖自認與付翁的死無關，但禁不住付某的子女一直鬧事，後來在調解委員會調解下，答應先行賠償付某子女3萬元（約新台幣13萬元），之後再透過司法程序確定最終賠償，多退少補。

不久後，子女們將醫院告上法院，要求醫院賠償死亡賠償金、精神損害賠償等各項損失等49萬餘元（約新台幣220萬元）。

院方主張，付翁輕生屬自由意志，醫院已盡力在業務責任範圍提供醫療服務，並在對方入院時履行並告知僅提供胃炎上的二級看護，然而子女們已得知付翁可能輕生，卻未採取行動探視、防止悲劇發生，應退還3萬元賠償，「不是誰死誰有理，誰鬧誰有理！」

對此，法院認為，當天付翁在醫院走道裡多次徘徊，期間醫院無一個醫護人員值班或監控室值班，沒有人發現付某的異常情況，從而喪失了阻止悲劇發生的最後機會，確實存在管理不嚴的過錯，應承擔侵權責任。

不過，法院也認為，付翁輕生死亡有多方面因素，院方過錯非主要原因，即便院方採取有效措施，也不能阻止付翁日後尋找機會輕生的可能性，何況子女們對死者置之不理，沒有及時開導和勸慰，導致付翁感受不到關懷而精神崩潰，存在一定過錯和責任。

綜合上述種種，法院認定，醫院須負擔10％賠償責任，且考量4名子女沒有盡到看護義務，明知父親有輕生傾向仍不聞不問，也沒有證據證明自身遭受肉體和精神上的痛苦，以及心理上的損害，因此否決了「精神賠償」部分，有鑑於醫院已經先付了3萬元，因此判決院方須再賠償1.1萬元（約新台幣4.8萬元）。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 
ET快訊
王俐人開店虧千萬！　「借錢紓困」扛巨債
高雄男公園燃燒成焦屍　身分是高市議員兄長
10歲伊萊被同學毆臉！媽提告「反被施暴者父母嗆說謊」
追求2年偶像要嫁人！恐怖粉絲8刀「捅死大馬女歌手」
國立臺灣圖書館也買！藏書驚見「啦啦隊女神」泳裝寫真
百萬租屋族受惠！所得稅法第17條修正案三讀通過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

72歲老翁住院「無人探望」心寒輕生　4子女轟院方疏失求償220萬

科技主管逼女員工化淡妝上班「不回扣績效」！遭炎上緊急改口

41名里長赴陸遭約談　國台辦：民進黨讓台灣回到「戒嚴」時期

甘肅強震「總死傷增至844人」！逾15萬間房屋損毀　中央急送物資

甘肅地震118死「磚類建築」大規模倒塌　低溫成救援最大考驗之一

婆家聘禮送「一串葡萄」！人妻嫌爆「小叔媳1輛車」...一聽價值驚呆

中國勞工日均工時「近10小時」　網友批：勞動法如虛設

白貓不慎從6樓墜落！口吐鮮血　疑因鏟屎官忘關窗戶

電影「一閃一閃亮星星」預售首日3.09億破紀錄　退票100萬人次惹議

迪士尼樂園「動物方城市」明開放！跟茱蒂、尼克一起解救志羚姐姐

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

爸媽帶1歲孩疑返家自撞　國道4車追撞1家3口全亡

吃飯加太多醋惹怒老闆　陸男被趕出餐廳還遭追打

72歲老翁住院「無人探望」心寒輕生　4子女轟院方疏失求償220萬

科技主管逼女員工化淡妝上班「不回扣績效」！遭炎上緊急改口

41名里長赴陸遭約談　國台辦：民進黨讓台灣回到「戒嚴」時期

甘肅強震「總死傷增至844人」！逾15萬間房屋損毀　中央急送物資

甘肅地震118死「磚類建築」大規模倒塌　低溫成救援最大考驗之一

婆家聘禮送「一串葡萄」！人妻嫌爆「小叔媳1輛車」...一聽價值驚呆

中國勞工日均工時「近10小時」　網友批：勞動法如虛設

白貓不慎從6樓墜落！口吐鮮血　疑因鏟屎官忘關窗戶

電影「一閃一閃亮星星」預售首日3.09億破紀錄　退票100萬人次惹議

迪士尼樂園「動物方城市」明開放！跟茱蒂、尼克一起解救志羚姐姐

陸人湧入東京灣「盜撈梭子蟹」　還拍照PO網炫戰果！日漁民氣炸了

72歲老翁住院「無人探望」心寒輕生　4子女轟院方疏失求償220萬

台北妹求職碰壁轟資方傲慢　台大碩士安慰曝「我多益990被開33K」

課本上的杜甫「不是杜甫」！本尊被惡搞10年…眾人傻：把青春還來

2023迷因盤點！靈魂吶喊「海公牛」笑爆　恐龍扛狼超洗腦

快訊／桃園17歲少女深夜逃家　家屬心急尋人

年末聚餐不傷身！醫師：空腹勿喝酒、十字花科蔬菜有助酒精代謝

二寶夫帶小三回家臥室激情　被告急喊「老婆當時也在床上」

Vivienne Westwood巨大版華麗土星全台巡迴！內藏免費拍貼機、打卡再抽1.5萬

生意慘淡！新竹視障按摩師「下午才接第一單」狂感謝讓她心酸

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

大陸熱門新聞

國台辦：民進黨讓台灣回到「戒嚴」時期

婆家聘禮送「一串葡萄」！人妻嫌爆...一聽價值驚呆

甘肅強震總死傷達844人！逾15萬間房屋損毀

科技主管逼女員工化淡妝上班　遭炎上改口了

下周就要結婚！25歲老師穿學校制服突墜樓亡

甘肅強震致青海村落被土石流覆蓋 空拍只剩屋頂景象駭人

老翁無人探望輕生　4子女告醫院求償

離奇車禍！鯊魚夾「穿進後腦」　傷口超深險喪命

白貓不慎從6樓墜落！口吐鮮血倒地

網購裝潢用品…收到1200萬現金整整2大箱

甘肅地震118死！低溫成救援考驗

24歲女幼師為救女同事…遭鎚子擊殺雙雙慘死租屋

電影「一閃一閃亮星星」預售首日3.09億破紀錄 退票100萬人次惹議

主持人在音樂節求婚！網求退票：老蕭為他少唱

更多熱門

相關新聞

聽到主人咳嗽　暖心柴秒帶娃娃探病

聽到主人咳嗽　暖心柴秒帶娃娃探病

如果生病了，毛小孩也會非常擔心！日本一名飼主家中有隻可愛的柴犬「佐藤小次郎」，這天他突然發出了幾聲咳嗽，結果看見愛犬嚇得咬來自己的玩偶探病，甚至露出擔憂的表情，彷彿在關心自己的身體般，暖心的模樣讓他超感動。

公公偷娶女看護！住院後老家被霸佔

公公偷娶女看護！住院後老家被霸佔

錢莊業者性侵孝順孫女　判刑定讞

錢莊業者性侵孝順孫女　判刑定讞

爸住院被多收45萬！他製Excel打臉醫院

爸住院被多收45萬！他製Excel打臉醫院

住院理賠糾紛多　保險法專家：可用意外險救急補強

住院理賠糾紛多　保險法專家：可用意外險救急補強

關鍵字：

住院探病

讀者迴響

熱門新聞

限時1天！iPhone下殺1折開賣

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

高雄男公園燃燒成焦屍　身分是市議員兄長

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

一直覺得累…醫見她「腫瘤塞住」3期了：都用免治馬桶

明年基本工資調至27470元　勞動部：3行業除外

快訊／最美雙胞胎依依證實離婚！

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

長榮舊金山返台班機「起飛前遭擦撞」　機上347名旅客均安

「啦啦隊女神」沐妍自爆單身10年！

5星座衰爆「2024大破財」！車禍賠錢、股票敗光光

10歲伊萊被同學毆臉！媽提告「反被施暴者父母嗆說謊」

即／桃園17歲少女深夜逃家　家屬心急尋人

吳小哲遭擄凌虐6hr斷手腳　3煞賠232萬

「TOYOTA全新油電」跑旅發表

更多

最夯影音

更多
中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級
再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面