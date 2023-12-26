選戰倒數18天！南投地檢成立「司法警察專隊」　24小時待命查察

▲南投地檢署調集檢警調支援人員成立「選舉查察司法警察專隊」。（圖／南投地檢署提供）

記者高堂堯／南投報導

距2024總統立委大選投票日僅剩18天、選情日趨白熱化，南投地檢署為強化統一調度人力之效率與強度，日前調集檢警調專責司法支援人員，成立「選舉查察司法警察專隊」，將24小時專責待命行動，積極查辦妨害選舉案件。

南投地檢署檢察長黃元冠於19日親自授旗該司法警察專隊，由該署檢察事務官組長林政益、南投縣警局刑警大隊副大隊長傅堃旗、調查局中部地區機動工作站組長康珮瑱共同代表接受此專責任務。

地檢署指出，「選舉查察司法警察專隊」由該署選舉專責檢察事務官3人、調查局中機站調查官5人、縣刑大刑警5人共同組成；黃元冠表示，將帶領全體查賄團隊傾力投入查賄制暴、境外介選、選舉賭盤、假訊息查辦等各項重點工作，一有不法情資，由檢察官直接指派司法警察專隊，主動出擊、即時處理，掃蕩影響選舉公平之犯行。

▲內政部長林右昌視察南投縣警察局選舉治安維護工作、慰勉執勤辛勞。（圖／南投縣警局提供）

內政部長林右昌也在25日親赴南投縣警局視察「選舉治安維護工作」，聽取治安維護及選舉查察工作簡報，除肯定警察同仁期前整備選舉查察及落實執行掃黑、打詐等治安重點工作，也慰勉執行攔阻詐欺避免民眾被害之辛勞。

地檢署呼籲，除傳統買票賣票賄選行為，境外勢力介入選舉、選舉賭盤等妨害選舉行為，同樣嚴重影響選舉的公平、公正性，鼓勵民眾踴躍檢舉，以維護乾淨選風，且檢舉絕對保密，檢舉獎金最高2000萬元；該署檢舉賄選專線0800024099，撥通後按4即可檢舉。