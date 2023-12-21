莊銘淵「抽到2號」喊讚！陳愷寧重視交通：今年有300位行人被撞死

▲莊銘淵抽中2號。（圖／翻攝自莊明淵FB）



記者施怡妏／綜合報導

2024總統大選即將到來，新北市第九選區，昨（20）日抽到2號的民進黨立委候選人莊銘淵透露，抽號碼時一心希望可以抽中2號，沒想到真的如願抽中2號，直呼「老天爺的一種鼓勵」；抽中3號陳愷寧在投入選戰，談到帝王條款，她心碎指出「今年已有近300位所謂的帝王在路上被駕崩」。

莊銘淵在臉書發文，20日當天一早在橋頭與民眾拜票打招呼，結束後回到辦公室梳洗，再趕到選委會參加號次抽籤，「輪到我時，心裡一直想著能抽到2號，既能讓支持者方便記憶，只要記得在三位候選人之中蓋上中間的這位即可，此外，若能和賴清德、蕭美琴號次相同，那就更是加分」。

沒想到，莊銘淵如願抽到2號，驚呼「好運降臨」，想起某位支持者告訴他，「這是老天爺對努力用心的人的一種鼓勵」，這個結果也讓團隊相當振奮，注入更多繼續拚戰的新動力。

今年再次投入選戰，台灣維新的陳愷寧談到網路熱議的「帝王條款」，「今年已有近300位所謂的帝王在路上被駕崩」，當她陪伴受害者家屬走過那些傷痛，無法想像多少無辜生命的逝去是如此不被重視。她提到交通3E，「工程、教育、執法」，每一項都在失靈，行人與汽機車號誌時相不分，以至於行人需要用跑的才能過好路；道路人行設施不健全，以至於人、車都沒有辦法順利通行；教育部與交通部無法雙向溝通，以至於不斷的產生錯誤的交通教育。

為此，她會在「行人安全設施條例」草案公聽會中，代表民間團體提出訴求，要求政府及教育單位重視「人本交通」，將各種用路人基本的安全、通行、生存權益照顧好。