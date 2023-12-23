記點扣照飆7936人！運匠不是最慘「一般駕駛人佔89%」　交部擬檢討

▲路口等違停記點新制上路，初期每天約有3.6萬件舉發記點案件。（示意圖／記者陸運陞翻攝）

記者李姿慧／台北報導

路口、公車站及併排違停記點制6月底上路，開放民眾檢舉，讓記點量大增，新法上路後，每天平均3.6萬件舉發記點，至12月中更有7936人記點12點吊扣駕照，不過災情最慘重的不是計程車和貨車駕駛，89%為一般駕駛人，但車禍死傷也大降，交通部除已祭暫緩記點等微調措施外，不影響行車安全的記點項目將檢討。

6月30日新法生效施行，路口、公車站10公里、併排等違規停車，除罰款外，新增記點處分，並開放民眾檢舉，此外，人行道和人行空間違停，也開放民眾檢舉，讓每日違規開罰和舉發記點數量大增，引發職業駕駛人不滿，騎樓違停檢舉氾濫也引發民怨。

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交通部及內政部8月到12月祭出多項微調措施，交通部除要求各地方政府增加1成黃線臨停區或專用停車格劃設外，今年8月24日行政院找內政部和交通部研訂放寬上下客貨違反臨時停車，勸導免舉發具體處理原則。

交通部11月也邀內政部和各縣市政府研商，未完善臨停配套措施前，上下客貨臨時停車及騎樓停車不記點，地方政府可視需要另行公告轄管騎樓停車施以勸導免予舉發區域、時段或期間，但須留下行人通行空間。

交通部也會同內政部修法，11月24日起，上下客貨致於交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內臨時停車者或在騎樓處停車，不予記點。此外，研訂裁罰細則可勸導免予舉發16款違規態樣具體認定原則，落實違規輕微者以勸導代替舉發。交通部也宣導除併排及消防栓停車外，路段紅線違規停車不是民眾檢舉及記點項目。

根據統計，記點新制6月底上路後，交通事故死亡人數已連續3個月下降，7至9月與去年同期比較，死亡人數分別減少15、62、60人，共137人。另112年1至9月道路交通事故計死亡2224人，也比去年同期減少42人，下降1.9%，改善出現成效。

6月記點新法實施半年來，因部分配套措施尚未完備，違規記點1年累計12點依規定吊扣駕照2個月，112年6月30日至12月13日，記滿12點為7936人，其中普通駕駛人7049人，高達89%，職業駕駛人則是887人，約占11%。

▲路口、公車站等違停記點新制上路後，吊扣駕照人數中約11%為職業駕駛，其他89%為一般駕駛人。（資料圖／記者蔡明華攝）

交通部表示，基於造成營運司機及一般民眾的的恐慌，與影響其工作與生計，交通部及內政部廣納各界意見，從8月起已辦理多項微調措施，6月底30修法後至112年8月28日前，平均每日舉發記點案件3萬6306件，8月起實施放寬上下客貨違規臨停勸導免舉發微調措施後，持續下降至11月23日前之每日2萬7966件。

暫緩路口和公車、騎樓違停記點，並加強落實違規輕微者以勸導代替舉發後，美日記點案件再大幅降低至每日9751件，已降低7成。職業駕駛人路口、公車站等違規臨停案件，也已從初期每日近7千件降至636件。

交通部長王國材表示，因為道安的確有改善，未來會針對較不影響行車安全的記點項目檢討，兼顧道安與民眾生計，已請交通部公運監理司研議。

根據交通部規劃，６月底新制上路後新增30項記點項目，其中涉及不影響安全項目，將是後續檢討重點。