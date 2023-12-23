　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

記點扣照飆7936人！運匠不是最慘「一般駕駛人佔89%」　交部擬檢討

▲新北板橋廣和路有輛超跑違停，不到10分鐘就遭拖吊車拖離。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲路口等違停記點新制上路，初期每天約有3.6萬件舉發記點案件。（示意圖／記者陸運陞翻攝）

記者李姿慧／台北報導

路口、公車站及併排違停記點制6月底上路，開放民眾檢舉，讓記點量大增，新法上路後，每天平均3.6萬件舉發記點，至12月中更有7936人記點12點吊扣駕照，不過災情最慘重的不是計程車和貨車駕駛，89%為一般駕駛人，但車禍死傷也大降，交通部除已祭暫緩記點等微調措施外，不影響行車安全的記點項目將檢討。

6月30日新法生效施行，路口、公車站10公里、併排等違規停車，除罰款外，新增記點處分，並開放民眾檢舉，此外，人行道和人行空間違停，也開放民眾檢舉，讓每日違規開罰和舉發記點數量大增，引發職業駕駛人不滿，騎樓違停檢舉氾濫也引發民怨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部及內政部8月到12月祭出多項微調措施，交通部除要求各地方政府增加1成黃線臨停區或專用停車格劃設外，今年8月24日行政院找內政部和交通部研訂放寬上下客貨違反臨時停車，勸導免舉發具體處理原則。

交通部11月也邀內政部和各縣市政府研商，未完善臨停配套措施前，上下客貨臨時停車及騎樓停車不記點，地方政府可視需要另行公告轄管騎樓停車施以勸導免予舉發區域、時段或期間，但須留下行人通行空間。

交通部也會同內政部修法，11月24日起，上下客貨致於交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內臨時停車者或在騎樓處停車，不予記點。此外，研訂裁罰細則可勸導免予舉發16款違規態樣具體認定原則，落實違規輕微者以勸導代替舉發。交通部也宣導除併排及消防栓停車外，路段紅線違規停車不是民眾檢舉及記點項目。

根據統計，記點新制6月底上路後，交通事故死亡人數已連續3個月下降，7至9月與去年同期比較，死亡人數分別減少15、62、60人，共137人。另112年1至9月道路交通事故計死亡2224人，也比去年同期減少42人，下降1.9%，改善出現成效。

6月記點新法實施半年來，因部分配套措施尚未完備，違規記點1年累計12點依規定吊扣駕照2個月，112年6月30日至12月13日，記滿12點為7936人，其中普通駕駛人7049人，高達89%，職業駕駛人則是887人，約占11%。

▲不滿違停記點！職業駕駛1031動員百車抗議▼ 。（圖／記者蔡明華攝）

▲路口、公車站等違停記點新制上路後，吊扣駕照人數中約11%為職業駕駛，其他89%為一般駕駛人。（資料圖／記者蔡明華攝）

交通部表示，基於造成營運司機及一般民眾的的恐慌，與影響其工作與生計，交通部及內政部廣納各界意見，從8月起已辦理多項微調措施，6月底30修法後至112年8月28日前，平均每日舉發記點案件3萬6306件，8月起實施放寬上下客貨違規臨停勸導免舉發微調措施後，持續下降至11月23日前之每日2萬7966件。

暫緩路口和公車、騎樓違停記點，並加強落實違規輕微者以勸導代替舉發後，美日記點案件再大幅降低至每日9751件，已降低7成。職業駕駛人路口、公車站等違規臨停案件，也已從初期每日近7千件降至636件。

交通部長王國材表示，因為道安的確有改善，未來會針對較不影響行車安全的記點項目檢討，兼顧道安與民眾生計，已請交通部公運監理司研議。

根據交通部規劃，６月底新制上路後新增30項記點項目，其中涉及不影響安全項目，將是後續檢討重點。

ET快訊
快訊／豪神降臨！　瘋砍9顆三分飆44分
記點扣照飆7936人！　一般駕駛人佔89%
澳少女秀髮藏「上百顆頭蝨卵」　梳開超噁畫面曝
19歲正妹車手被逮！　稚嫩外表露餡
擊敗BLACKPINK！　台灣「最強歌手」出爐
小六學童霸凌被調查！　搬椅怒砸「老師腦震盪」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台14甲武嶺到松雪樓...開放正常通行　解除加掛雪鏈管制

「4種飲料」千萬別裝保溫瓶！　專家警告：細菌恐暴增30倍

記點扣照飆7936人！運匠不是最慘「一般駕駛人佔89%」　交部擬檢討

台灣「最強歌手」出爐！　擊敗泰勒絲、BLACKPINK

區桂芝再批課審會不專業！讓學生代表參與「搞得像校務會議」

寒流殺來「街頭一票妹子1穿搭」　他冷暈了！內行曝：0度也照穿

腳腫成象腿痛到打滾！婦下肢深部靜脈血栓　抽血放支架獲重生

有穿發熱衣卻「越來越冷」？外科醫曝原理：3穿法是錯的

蝦皮購物攜手家扶基金會　為孩童舉辦「公益樂園」邀請用戶年前送暖

不滿差別待遇！台鐵產工發起春節休假　交長：先溝通盡量不要發生

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

邱國正探視海虎潛艦5傷者　對社會致歉：不會放棄搜救

炎亞綸確定不回歸《營業中3》　郭泓志加入虧姚元浩：不好相處

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

43歲小嫻宣布：我考上大學了！　圓夢進音樂系「我是榜首」

北市動物園黑猩猩「重捶30下」摔死白鼻心　驚悚畫面曝光

台14甲武嶺到松雪樓...開放正常通行　解除加掛雪鏈管制

「4種飲料」千萬別裝保溫瓶！　專家警告：細菌恐暴增30倍

記點扣照飆7936人！運匠不是最慘「一般駕駛人佔89%」　交部擬檢討

台灣「最強歌手」出爐！　擊敗泰勒絲、BLACKPINK

區桂芝再批課審會不專業！讓學生代表參與「搞得像校務會議」

寒流殺來「街頭一票妹子1穿搭」　他冷暈了！內行曝：0度也照穿

腳腫成象腿痛到打滾！婦下肢深部靜脈血栓　抽血放支架獲重生

有穿發熱衣卻「越來越冷」？外科醫曝原理：3穿法是錯的

蝦皮購物攜手家扶基金會　為孩童舉辦「公益樂園」邀請用戶年前送暖

不滿差別待遇！台鐵產工發起春節休假　交長：先溝通盡量不要發生

陸擬加大監管「恐觸及網遊核心收入」　分析：幾乎都難以倖免

台14甲武嶺到松雪樓...開放正常通行　解除加掛雪鏈管制

「4種飲料」千萬別裝保溫瓶！　專家警告：細菌恐暴增30倍

蘋果捧15.7億元與出版商談判　尋求授權內容訓練生成式AI

《富都青年》全球票房破億！　吳慷仁「狂跑100場映後」累病了

2024要選中華民國總統　柯文哲：不是選美國州長也不是選中國省長

快訊／豪神降臨！林書豪9顆三分瘋砍44分　國王送勇士2連敗耶誕大禮

學姊黃瀞瑩力挺邱臣遠！樂華夜市掃街拜票　曝「15到55歲都愛他」

陸考研人數創3年新低　求「上岸」與穩定就業人變多

喬瑟夫揪博恩還原《幽遊白書》打鬥戲　神似度笑翻網：沒叫你超越

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

生活熱門新聞

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

桃機二航廈行李輸送系統異常「一度塞車」　11航班、2980旅客被延誤

明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看傻眼

「他猛烈射精」考試爆尷尬　許藍方給3字解惑

天冷猝死室內比室外多　5症狀快就醫

快訊／合歡山下雪了！　07:30雪花覆蓋山坡

寒流激凍14縣市　平安夜越晚越冷

台灣「最強歌手」出爐！　擊敗泰勒絲、BLACKPINK

沒有要回暖！下波強烈冷氣團準備南下　寒冷天氣再熬4天

李多慧機上熱舞！腿間「神秘三角型」掀暴動

寒流猝死！　醫示警「5類年輕人」是隱藏危險群

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

更多熱門

相關新聞

3萬房貸補貼29日申請截止！　符合5大補助資格就可領

3萬房貸補貼29日申請截止！　符合5大補助資格就可領

「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」將29日下午5時截止受理申請，截至12月中累計超過75.7萬戶申請案，並核定約47.6萬戶，只要符合5大條件，審核通過後就可一次領到3萬元支持金。

海虎軍艦3官兵失蹤　陳建仁：希望很快就能得到好結果

海虎軍艦3官兵失蹤　陳建仁：希望很快就能得到好結果

移民法修正！明年元旦起鬆綁　林右昌：完善外籍人士友善居留

移民法修正！明年元旦起鬆綁　林右昌：完善外籍人士友善居留

競選新看版遭檢舉廣告不實姚正玉說嘟嘟好而已

競選新看版遭檢舉廣告不實姚正玉說嘟嘟好而已

柯侯政見會砲打中央　行政院發9張圖嚴正澄清

柯侯政見會砲打中央　行政院發9張圖嚴正澄清

關鍵字：

違停記點扣照吊扣駕照檢舉路口騎樓公車站交通部內政部行政院

讀者迴響

熱門新聞

台南8男4女性愛趴　全裸激戰中遭警破門畫面曝

高雄情侶「趴飯店窗戶」被圍觀！遊客搶拍

妻子偷吃前男友！丈夫復仇全場嗨爆

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

戴凱文混血臉「代表台灣參賽」挨批

阿本「那個人是我第一任男友」

即／放學回家從樓頂墜落　國二生全身骨折亡

桃機二航廈行李輸送系統異常「一度塞車」　11航班、2980旅客被延誤

高鐵女乘務員列車上心跳停止！醫師乘客救她一命

米哈遊預告秒拔每日任務系統求生

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

周曉涵寒流現蹤華西街「穿超少」！

明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看傻眼

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

退休警犬玩找錢遊戲　發現後坐下緊盯目標

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

北市動物園黑猩猩拋飛白鼻心　拳頭重捶30下當場亡

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

小S曝吳慷仁床戲「下面罩硬殼」　狂進廣告..嗆王偉忠：多怕累啊？XD

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

汽機車交叉路口正面交鋒 左轉被卡死無奈倒退重等

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面