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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

迸出火花？　蕭美琴、趙少康、吳欣盈首場政見發表會今晚登場

▲▼民進黨副總統候選人蕭美琴、國民黨副總統候選人趙少康、民眾黨副總統候選人吳欣盈。（合成圖／ETtoday資料照）

▲民進黨副總統候選人蕭美琴、國民黨副總統候選人趙少康、民眾黨副總統候選人吳欣盈。（合成圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選將至，中選會今（22）日晚間7時將舉辦第一場副總統電視政見發表會，由公視負責轉播，每位候選人有3輪發表政見的時間，每輪10分鐘。由於這是民進黨副總統候選人蕭美琴、國民黨副總統候選人趙少康、民眾黨副總統候選人吳欣盈三人首度同台，是否會像之前總統政見會迸出火花，值得關注。

中央選舉委員會分別在12月20、26、28日舉辦3場總統候選人電視政見發表會，以及12月22日舉辦副總統候選人電視政見發表會，據總統副總統選舉候選人電視政見發表會實施辦法第3條規定，電視政見發表會共4場，其中總統候選人3場、副總統候選人1場，每位候選人發表政見的時間為30分鐘，分3輪發表政見，每一輪10分鐘。

面對今晚電視政見發表會，《ETtoday新聞雲》也統整三位副總統候選人相關背景資料；首先，民進黨副總統候選人蕭美琴擔任駐美代表期間，被《紐約時報》評為華盛頓最有影響力外國「大使」之一。《時事通訊社》更形容蕭美琴如同「戰貓」，靈活地在繩上行走，面對美中競爭加劇，以此外交方式對抗中國大陸的「戰狼外交」，巧妙贏得華盛頓高官與議員支持。

國民黨副總統參選人趙少康曾任台北市議員、環保署長、國民黨立委、創立「新黨」，參選台北市長落敗後，投身媒體工作。他於1989年聯合成立國民黨內派系「新國民黨連線」，倡議「國民黨改造運動」，1992年辭官再次競選立委時創下超高得票紀錄，2008年實行單一選區兩票制前，得票紀錄仍無人能撼，為至今單一立委得票最高者，在台灣政壇得到「政治金童」的稱號。後來趙少康離開政壇投身媒體，在輿論界享有一席之地。

民眾黨副總統候選人吳欣盈為新光集團第三代大公主，在上一屆立委選舉中名列民眾黨不分區名單，並於去年11月2日遞補宣布就職民眾黨不分區立委，學經歷豐富，曾在留英期間擔任時任保守黨副黨魁的選民服務與政策研究助理，從政時，因英文能力出眾受到柯文哲倚重。

政見發表會雖無辯論之名，但因為候選人有三輪闡述政見機會，因此常有辯論之實，本週三剛結束的總統電視政見會，國民黨總統候選人侯友宜便發揮凌厲攻勢，瞄準民進黨總統候選人賴清德，但賴也不甘示弱，左打藍右打白，至於柯文哲則專注闡述政見，主攻「國家治理、財政紀律、居住正義」3題目，不予理會賴對他的攻擊。所以今晚藍綠白副總統候選人政見會是會有交鋒火花？值得關注。

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