移民法修正！明年元旦起鬆綁　林右昌：完善外籍人士友善居留

▲內政部長林右昌。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

針對《入出國及移民法》修正的相關措施，內政部長林右昌昨（21日）表示，本次修法主要在推動鬆綁停居留規定，以及強化婚姻移民的家庭團聚權，此外，放寬同時也增訂了處罰不法態樣，以及提高罰則，相關措施將於明（2024年）1月1日上路。

林右昌表示，這次移民法修訂條文中，以「友善人民居留權益」等攸關民眾福祉的措施優先實施，像是外籍配偶喪偶或曾經在台合法居留的外籍配偶，對我國未成年子女有撫育事實或會面交往的情形，只要持停留簽證來台，就可以申請居留。

林右昌指出，此次修法內容還包括，對於因為受家庭暴力而離婚的人，也放寬為無論有無未成年子女，而且不必經法院核發保護令即可繼續居留；另外，也鬆綁了無戶籍國民及外國人停居留的限制，以及新增對我國有特殊貢獻、高級專業人才、於各專業領域得首獎申請人的配偶、未滿18歲子女及身障子女，皆可隨同永久居留。

▲《入出國及移民法》涉及友善人士措施之修法內容。（圖／內政部提供）

林右昌強調，為增加外國人才留台服務的誘因，也放寬來台就學的外國人在畢業之後，可申請延期居留1年，必要時，可申請延期居留1次，延期居留期間總共最長為2年。

此外，此次修法增訂經過查驗許可來台後，若接受面談的話，申請人可以委任律師在場陪同面談，以及新增自明年元旦起，律師事務所可申請經營移民業務，但代辦移民業務的公司負責人，若曾經犯詐欺、背信罪，經有罪判決確定者，則限制其經營移民業務條件。

林右昌表示，這次移民法修法，法規放寬的同時，也同步加重及增訂罰則，其中逾期者罰鍰從現行2千元至1萬元，提高為1萬至5萬元，並延長禁止入國期間至最高7年外，還增訂媒介外國人從事不符合停（居）留原因活動等情形，可處20萬元至100萬元罰鍰，倘若讓外國人非法入國，或者讓受禁止出國處分的人出國，處1年以上7年以下有期徒刑或100萬元以下罰金，以嚇阻不法。

最後，林右昌提到，本次修法內政部在參酌各界提出的建言，及通盤檢視現行實務問題，除積極研修子法及完善各項配套措施外，為使新制上路後運作順遂，內政部移民署也辦理多場教育訓練，以增進基層執法專業，持續打造更友善的移民及攬才環境。