陸「民間棋王」賽後浴缸排泄！遭質疑塞肛珠作弊　官方：無法證實

▲顏成龍近日獲得民間棋王爭霸賽第一名，不過捲入「浴缸門」風波。（圖／翻攝自米修體育）

大陸中心／綜合報導

大陸河南棋手顏成龍近日獲得民間棋王爭霸賽第一名，不過賽後卻傳出「浴缸門」風波。有象棋自媒體指出顏成龍疑似使用「肛珠」作弊，引發軒然大波。

據《米修體育》報導，2023年全國象棋民間棋王爭霸賽總決賽17日當天，在海南陵水落幕，48歲的顏成龍戰勝吉林棋手張偉，加冕「民間棋王」，並獲得總決賽冠軍並收穫獎金10萬元（人民幣）。

▲官方證實，顏成龍在飯店浴缸內排泄。（示意圖／CFP）

但是賽後，顏成龍從飯店退房後，工作人員發現浴缸非常渾濁，疑似有排泄物。此事愈演愈烈，有自媒體猜測顏成龍在比賽時使用了「肛珠」作弊，需要在浴缸里把「肛珠」排出並清洗。

據悉，肛珠是近年國際象棋圈出現的新型作弊手段，簡而言之就是棋手通過在肛門裡藏入可收發訊號的智慧型肛珠作弊。棋手看過棋局後，通過括約肌有節奏張弛收縮，把資訊傳達給股間的超級電腦，後者分析棋局，然後用震動的高低頻刺激棋手的直腸神經。

隨著事件發酵，中國象棋協會25日發佈《關於對註冊運動員顏某某不當行為調查處理的情況通報》，對「浴缸門」事件做出了正式回應。

通報稱，經查，顏某某於17日當晚與他人在房間飲酒，其本人於18日在房間浴缸內排泄。根據已了解的情況，目前無法證實顏某某存在自媒體猜測的「肛珠」作弊行為。

通報指出，對顏某某作出如下處罰決定，一、收回顏某某在2023年全國象棋民間棋王爭霸賽中的全部獎項、獎勵稱號，不予發放獎金；二、自處罰決定作出之日起1年內，取消顏某某參加象棋賽事相關資格。