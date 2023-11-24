82歲翁公園下棋廝殺...喊完「將軍」突倒地　失去心跳搶救不治

▲解姓老翁下棋到一半，突然昏倒在矮牆上，送醫搶救仍宣告不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區昨（23日）下午，有2名老翁在溪北公園內下象棋，2人在棋局中有來有回，到關鍵決定輸贏時，其中一名老翁得意喊了一聲「將軍」，就突然暈倒躺下，一旁的老翁嚇得打119向警消求助，警消抵達，將昏倒得老翁送醫，經院方搶救，仍宣告不治。

據了解，82歲解姓老翁已退休多年，時常到住家附近的溪北公園找同好下棋。昨天下午3時許，一如往常到公園，發現71歲陳姓老翁也在，2人就議定下象棋對弈。雙方在棋局內廝殺數局，2人都各有輸贏，最後要決定勝負局，解翁佔得上風，對陳翁喊聲「將軍！」隨之人就趴在矮牆上，並失去呼吸心跳。

▲解姓老翁平時都到公園內找同好下棋。（圖／記者陸運陞翻攝）

陳翁發現後，立即撥打119求救，並依照指示對解翁施作CPR，直到警消抵達，救護人員接手後，立即將解翁送往亞東醫院急救，但經搶救1個多小時，仍宣告不治，經相驗初步判定解翁，死因為突發性心血管相關疾病，無外力介入，排除他殺可能，家屬對此並無意見。

新北市消防局第一大隊長羅凱文呼籲，若目擊有人倒下時別遲疑，先確認對方是否需要幫忙並撥打119，告知正確地址後，別急著掛電話，冷靜地聽從119指示，把握黃金搶救時間，您的出手是關鍵，將有機會救人一命，守護一個家庭。