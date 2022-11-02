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《橘中秘》棋局搬上透天厝外牆　網友大讚：屋主就只剩下帥！

▲中寮鄉興建中透天厝的棋盤外牆引發熱議。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲中寮鄉興建中透天厝的棋盤外牆引發熱議。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

中寮鄉近日出現一棟興建中的透天厝，有一整面外牆皆用馬賽克瓷磚拼貼成一幅巨型象棋棋盤、還有「將」、「士」、「帥」、「車」、「馬」等棋子圖案，特殊造型經網友拍照於社群上分享後也引發熱議，有人大讚「屋主就只剩下帥」；而經屋主解密，靈感來自著名棋譜《橘中秘》，以和棋象徵「家和萬事興」，瞬間讓鄉間屋舍地景增添不少人文藝術氣息。

這棟「棋盤屋」位於中寮鄉內城村龍南路，4樓半高的透天厝外牆主體已經接近完工，四周地坪圍牆尚在鋪設搭建；面對馬路的即為吸睛的棋盤外牆，從二樓一直向上發展至四樓，以9條縱線和10條橫線畫出工整的格局，以楚河漢界為分水嶺，紅方的「帥」坐鎮原位，「車」、「馬」則已在黑方兵臨城下，黑方則以「車」和雙「士」護衛閃避紅方攻擊的「將」。

▲中寮鄉興建中透天厝的棋盤外牆引發熱議。（圖／記者高堂堯攝）

有網友於10月20日路過拍下棋盤屋的外觀後，分享至「路上觀察學院」臉書社團，至今已累計4600多個讚、110次分享和370幾條留言回應，猜測討論屋主此設計的玄機何在；有人認真地分析起棋局：「此局面要贏紅似乎還是需要一顆士或象才能勝」，也有人搞笑引用周星馳電影橋段「棋盤裡，車無輪，馬無疆，叫聲將軍提防提防」，也有人認為「其實大家都想太多了，房主他只想我全都沒有了，只剩下『帥』一個字而已」。

▲中寮鄉興建中透天厝的棋盤外牆引發熱議。（圖／記者高堂堯攝）

據了解，潘姓屋主因為很喜歡下象棋，因此在興建透天厝時才會參考明朝《橘中秘》棋譜，將書中的經典棋局放上外牆牆面；由於該局最後結果是和棋，一如戰爭殺伐終究仍要恢復和平，親人同住一個屋簷下也要注重家和萬事興。

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