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大陸 大陸焦點 特派現場

孫女象棋下不贏「偷開外掛」虐爆阿公！他一反應讓網友笑了

▲▼象棋。（圖／CFP）

▲孫女玩象棋比不過阿公，於是開手機求助，最後打敗了阿公。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

許多人連假時會與家中長輩團聚，但並非所有人都有共同的消遣、愛好。江西贛州一名女子在外公的要求下，陪同下象棋，但她與表弟對象棋一竅不通，實在不曉得如何是好，沒想到靈機一動之下，竟不斷贏過外公，巧思讓網友們全愣了。

綜合陸媒報導，這名女子與表弟在外公的要求下陪同下象棋，但因為2人一竅不通，下得一塌糊塗。而此時女子突然突發奇想，既然下不過，那就拿出手機「作弊」。

▲▼開AI陪阿公下象棋。（圖／翻攝微博）

▲阿公得知以後，非但沒有生氣，反而感到開心，因為與高手下棋可以讓棋藝更精進。（圖／翻攝微博）

女子拿出手機，上網找了幫忙下象棋的App，幾番切磋下來，讓外公很是訝異，不曉得為何孫女的棋藝突然變好了，還連續拿下好幾把。詢問之下才知道，原來自己的對手不是孫女，而是AI。

外公得知以後，非但沒有生氣，反而鼓勵孫女繼續使用，因為與高手下棋，能夠提升棋藝。而女子的舉動曝光，也讓網友直喊，「想不到科技改變生活可以這麼用，我下次下棋也這樣」、「這樣挺好的，解放了孫女、陪伴了長輩，以後即使不會玩，也不怕長輩灰心啦」、「現在的人工智能非常的厲害，科技改變生活。小孩子也很懂事、很暖心。」

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