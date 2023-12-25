男友愛愛敷衍「沒前戲就硬督」！她求歡又被拒絕：感情淡如兄妹

▲原PO求歡常常被拒絕。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶之間不僅價值觀需要磨合，性生活也非常重要。一名20歲女網友透露，和男友剛交往時性方面都很正常，不過交往幾個月之後，對方就變得很隨便，不在乎她的感受，還會在沒前戲的狀況下直接來，1年後甚至還會拒絕她的求歡，經過無數次的拒絕，讓她現在對於男友的觸碰都變得很反感，感情更是淡如兄妹。

原PO在Dcard發文表示，男友大她3歲，交往初期性方面都沒有異狀，有前戲也會調情，頻率是一天2次以上；但交往3個月左右就變成兩、三天1次，在這之後也都變成她主動；半年後狀況沒有改善，男友偶爾還會沒前戲、不潤滑就直接來；到了一年後只剩一個禮拜1次，甚至她還會開始被拒絕。

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原PO表示，有嘗試要穿不同裝扮誘惑，可是男友都寧願打遊戲，「很早之前就開始跟他溝通了，他一開始說會改我也相信，直到後來發現他只是在敷衍我而已」，近期2人頻率更是降低到一個月1-2次，雖然男友後來有出現危機感，但每次他們要出去玩都會有突發狀況。

▲原PO後期和男友感情越來越淡。（示意圖／取自免費圖庫xframe）



原PO透露，經過這些事情後，反而期待男友不在家的時候，現在對方碰到她的私密部位，她甚至覺得很反感，且愛愛也不舒服，感情受到不小影響，2人相處也淡得像兄妹，因此考慮要去諮詢。

不少網友表示，「被拒絕到心靈上感受失望太多，變成你對這件事已經涼了，要重修舊好有點難」、「感覺你們是性需求量不一樣，但我也不建議一直壓抑自己，還想繼續嘗試愛他就諮商看看，不想繼續內耗就分了吧」、「這男的聽起來超糟，留著過年嗎」、「我前段感情也這樣，後來我才發現我不喜歡他了，所以身體才對他這麼反感」。