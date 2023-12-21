公廁激戰不關門「男友打槍看她DIY」！陌生人一看羨煞：玩很花喔

▲兩人到公廁尋求刺激。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少年輕男女為了尋求刺激，會直接在戶外野戰，一名女網友表示，男友突然提議在公廁愛愛，於是兩人一起去男廁，但男友沒有脫衣服，靠在洗手台上看她表演，突然有人進廁所，男友瞬間把門關上，陌生人便說「玩很花喔，真羨慕」，男友還淡定回「是阿，追求刺激」，留原PO一人在廁所內崩潰。

女網友在Dcard發文，男友突然想要公廁，於是兩人一起進去男廁，兩人先將廁所用酒精消毒，擦拭乾淨後才開始辦正事，男友沒有脫衣服，而是靠在洗手台跟她面對面，看她探索身體，「而我坐在馬桶上，興奮與折磨之間的刺激」。

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突然間有人進廁所，男友裝沒事把門關上，在門外守著，那名男子對男友說「玩很花哦~真羨慕啊」，男友則回「是阿，追求刺激」，男子離開前還不忘提醒「刺激歸刺激，要注意安全」。在廁所的原PO嚇到說不出話，內心超崩潰，「為什麼被人發現，我男友還這麼淡定的跟別人聊？」

貼文一出，網友看了超傻眼，「不假裝淡定那還能幹嘛？難道還要男生害怕求對方別放過他然後變NTR？還是男生大方邀約的分享？」「進廁所看到鏡子反射也知道在幹嘛」、「我只覺得公廁很髒....佩服你們」、「有點噁心……可以關門嗎，不是所有人都想知道你們在幹嘛欸」、「為什麼不關門...被外流就不要哭」。