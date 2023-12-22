分手後「男友→砲友→乾爹」一個月拿2萬！妹子樂翻：挺爽的

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



記者朱祖儀／綜合報導

男友變乾爹？一名女網友透露，先前和男友在交友軟體上認識，但相處一段時間後，決定先改當砲友。沒想到後續男方覺得很愧對於她，因此提出「包養」想法，一個月願意給2萬元，她也接受了，更直說「其實挺好的」。不少人看到文章後驚呼，「物化女性的永遠是女性」、「刷新我的三觀」。

原PO以「男友變砲友變乾爹，挺爽的…」為題在Dcard發文表示，先前和男友在交友軟體穩聊1個月，第3次見面就約在男方家中，還有發生關係，後來就發展成男女朋友。不過她經過思考後，決定先以砲友方式相處，就提出「先不要交往」的要求，對方也同意了。

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不過後續進行了2周後，男方覺得對她很愧疚，好像沒有付出什麼，就提議包養她，一個月會給2萬元。原PO因為當時剛好手頭有點緊，就答應了這個要求，「現在又變成包養關係，其實挺好的～舒服」。

不少人紛紛表示，「物化女性的永遠是女性」、「世間笑貧不笑娼，果然是少見多怪」、「你舒服就好」、「物化女性這回事，永遠是女性走在前頭」、「真是刷新我三觀」、「那應該沒多久就被換掉了，畢竟用錢，不用感情」、「可怕的價值觀還沾沾自喜，真的是令人不敢恭維」，但也有網友認為，「感覺他對你的關心超過砲友那條線，所以想多給你一些東西彌補你吧，不然的話其實他繼續約免錢的就好…沒事彌補你幹嘛」。