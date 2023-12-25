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曾玟學質疑邱鎮軍開遊藝場「以賭養毒」　邱陣營：他只是房東

▲▼曾玟學25日上午在民進黨立法院黨團召開記者會，質疑邱鎮軍開遊藝場「以賭養毒」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲曾玟學25日上午在民進黨立法院黨團召開記者會，質疑邱鎮軍開遊藝場「以賭養毒」。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

2024立委苗栗縣第二選區(山線)無黨籍候選人曾玟學，今(25日)上午在民進黨立法院黨團召開記者會，指控對手國民黨邱鎮軍不但是涉及賭博、毒品案件的電子遊藝場房東，邱的太太詹美娟曾是這家遊藝場的老闆，更擁有另外兩家電子遊藝場。對此，邱鎮軍競選總部發言人表示，先前已經對曾玟學的不實指控提告，並承認邱妻詹美娟曾和朋友合夥投資遊藝場，但已退出，而邱鎮軍是遊藝場房東，並沒有參與經營。

曾玟學在記者會上表示，邱鎮軍聲稱「僅是染毒遊藝場房東」是天大的謊言，經查商業登記，發現2009年邱鎮軍以太太詹美娟名義持有3間遊藝場。包含苗栗市2家，大湖鄉有1家，戳破只是房東的謊言；2014年也發現詹美娟曾持有頭份一家遊藝場，質疑邱鎮軍要切割自己的太太!曾玟學強調，邱鎮軍的「賭場帝國」足跡涵蓋整個苗栗山線立委選區。

曾玟學統計，邱鎮軍夫妻經營過的遊藝場累計發生101件刑事案件，其中75件為毒品案，包含交易、持有和吸食海洛因、安非他命及K他命等。這些遊藝場都位處在苗栗市或大湖鄉人潮最多的街區中心，一間間都變成毒品交易站。

記者會最後，曾玟學對邱鎮軍提出三問：第一，邱鎮軍到底是房東還是毒窟老闆本人？第二，邱鎮軍知不知道自己的賭場帝國已變成「毒賭帝國」？第三是誰在他的電子遊藝場提供源源不絕的毒品，傷害苗栗客家子弟？

▲▼邱總部發言人詹嘉玲回應曾玟學的指控，邱鎮軍只是遊藝場的房東。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲邱總部發言人詹嘉玲回應曾玟學的指控，邱鎮軍只是遊藝場的房東。（圖／記者蔡文淵翻攝）

對此，邱鎮軍總部透過發言人詹嘉玲做出3點回應：
1.針對曾玟學先前不實指控已經向地檢署提出告訴。
2.邱妻詹美娟年輕時曾和朋友合夥投資遊藝場，並沒有參與經營，且早已退出。
3.阿帕契電子遊藝場邱鎮軍只是房東，並沒有參與經營。

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