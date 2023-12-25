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快訊／時代力量踢爆民眾黨炒地　「建商大買社子島又投資黃珊珊」

▲▼ 時代力量立委邱顯智（左）舉行記者會。（圖／時代力量提供）

▲時代力量立委邱顯智（左）舉行記者會。（圖／時代力量提供）

記者呂晏慈／台北報導

時代力量立委邱顯智與不分區立委候選人王寶萱今（25）踢爆，白色的民眾黨，竟然也正式加入土地炒作集團，除了民眾黨總統候選人柯文哲競選總幹事黃珊珊昔主責社子島開發案，選總統時收到遠超藍綠候選人的新台幣383萬元政治獻金，疑有對價關係；柯文哲購入新竹農地是為投資養地，民眾黨新竹市長高虹安上任後續推「擬定頭前溪沿岸都市計畫」，是藍綠白共業的大型炒地皮計畫。

時代力量今天上午舉辦「除了藍綠，白也炒地！為什麼建商大買社子島又投資黃珊珊？」記者會，邱顯智與王寶萱會中揭露民眾黨政治人物也加入炒地集團的內幕。

邱顯智表示，民眾黨與土地炒作的交集，就發生在社子島的開發案，日前，時代力量揭露了社子島近年的土地交易狀況，發現3大重點：第一，2010年後，因為覬覦土地開發的驚人利益，社子島土地交易頻繁；第二，388.16公頃的土地中，有3成是買賣、拍賣取得，其中有7成，是沒有居住在社子島的外來地主；第三，建商財團以及相關的地主、家族，買走了大量的土地。

邱顯智強調，買下社子島土地的建商財團，通通都有捐款給3位台北市長候選人，國民黨蔣萬安收到了14萬，民進黨陳時中收到了73萬，民眾黨的黃珊珊則是收到了遠遠超過藍綠候選人的383萬，其中捐給黃珊珊310萬的文心建設集團，在黃珊珊2018年參選台北市議員時，就用文心建設、北碁建設兩家公司，捐給黃珊珊100萬，2022黃珊珊參選台北市長時，更是用文心建設、北碁建設、友聯建築，再加上文心建設的董監事，捐給了黃珊珊310萬。

邱顯智揭露，這些捐款給黃珊珊的財團，也在買社子島的土地，文心建設旗下的北碁投資，在2020年11月24日，一口氣買下社子島44筆的畸零地持分，最小的持分面積僅120平方公分，相當於一隻iPhone，巧合的是，黃珊珊在擔任台北市副市長期間，負責社子島開發案「替代方案」的專案，與社子島居民進行溝通，對於社子島開發案的政策走向，具備相當高的實質影響力。

邱顯智認為，黃珊珊一隻手貫徹柯文哲「社子島要輾過去」的強硬政策，與此同時，黃珊珊的金主文心建設，則是用旗下的北碁投資，買下了社子島44筆的畸零地，到了黃珊珊參選台北市長時，再捐了310萬給黃珊珊；2020年底黃珊珊主責社子島開發案，同時文心建設買入大量畸零地、接著在2022年選舉時捐款給黃珊珊，這些時序組合在一起，難以讓人不懷疑，黃珊珊跟文心建設之間，有沒有在社子島開發案上的對價關係？

此外，王寶萱提到，除了大舉買入社子島的建商投資黃珊珊的爭議，近期柯文哲也涉入投資農地的疑雲，柯文哲持有的新竹市隆恩段1320地號特農區農牧用地，屬於預計要開發為頭前溪沿岸都市計畫的範圍，附近過去也曾有民進黨立委候選人「炒地狀元」鄭宏輝家族介入的自辦農村社區土地重劃案，整個千甲、水源里的土地，都是在未來可能變更地目的獲利預期下，墊高了交易價格。

王寶萱說明，這塊土地2008年9月以1500萬購入，總面積698.59坪，持分24分之5，柯文哲權利範圍145.54坪，平均每坪10.31萬，這是在預期未來可經都市計畫、土地重劃，變更為建地，才會有的價格，這就是典型的投資養地，甚至連新竹重劃大王吳清源的九鼎開發，也承租柯文哲農地上的農舍作為辦事處。

王寶萱強調，柯文哲炒作的農地只是冰山一角，其實這個「擬定頭前溪沿岸都市計畫」才是藍綠白共業的大型炒地皮計畫，整起計劃是在國民黨前新竹市長林政則任內發起，新竹縣部分則是在國民黨前新竹縣長邱鏡淳時期就已完成評估，在民進黨蔡英文執政末期讓該計劃核定通過列為國家重大建設計劃，如今高虹安持續力推，計畫最主要的部份就是把134公頃的良田變成住宅商業用地，產業需求只有2.76公頃，這樣的計畫為何會在今年7月21日被行政院核定成重大建設？綠營帶頭幫柯文哲炒地，民進黨總統候選人賴清德有什麼資格出來批評柯文哲？

王寶萱說明，從上述的例子和還在進行中的桃園航空城案都可以看出，台灣浮濫圈地、土地炒作的問題，是國民黨開始的，但是民進黨8年全面執政，不只照單全收，甚至變本加厲，關於遏止土地炒作，重建土地正義的制度性改革（如廢除區段徵收），個案承諾（如航空城砍掉重練）都全面跳票，完全忘記在野時期的主張跟承諾。

王寶萱表示，藍綠兩黨透過重劃、區段徵收，炒作土地的歷史共業人盡皆知，但讓人非常失望的是，白色的民眾黨，竟然也正式加入土地炒作集團，從政治獻金金流、政策推動、到個人投資，都被建商財團綁架，跟著投資養地，完全是冒牌的新政治。

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