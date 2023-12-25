逾2萬人齊力！賴清德4天3夜環島拼圖　18縣市壯觀空拍圖曝光

記者呂晏慈／台北報導

總統選戰倒數19天，民進黨總統候選人賴清德昨（24）晚間結束為期4天3夜的「唱土地的歌，拚咱的希望」環島拼圖行動，超過2萬名支持者一起拼出「美德WIN（贏）台灣」等文字，賴除了與支持者一同唱跳競選歌曲「挺台灣應援曲」及「路」炒熱氣氛，也前進18縣市公布「均衡台灣，國家建設計畫」，聚焦交通、醫療、產業發展、教育文化等領域，提出國政願景藍圖。

▲賴清德、蕭美琴昨天晚間出席「唱土地的歌，拚咱的希望」台北壓軸場活動。（資料照／記者黃國霖攝）

據透露，賴清德選擇以「環島」形式公布各縣市政見，而非延續在台北市開國政記者會的作法，在行前討論時，賴清德本人表示願意自己下場唱歌、跳舞，讓幕僚們大感意外。短短4天中，民進黨展現組織動員力，每場次約動員千餘名群眾，台北市壓軸場人數更喊破5千人，最終成功拼出「選對的人」、「走對的路」、「美德WIN（贏）台灣」、「台灣WIN（贏）得美」等文字。

賴清德昨晚也透過臉書表示，環島拼字活動走過這座島嶼的18個縣市，超過2萬多位挺台灣的朋友，在寒冷的風雨中和我一起高舉拼字版，拼出共同的希望，「我們一起以壯麗的拼字畫面向全世界清楚表達，台灣人民一定會延續過去對的路、選出對的人，共同守護我們心愛的家園，同時成就更好的台灣，在世界上架台灣！」

▼「唱土地的歌，拚咱的希望」昨天落幕。（圖／翻攝自Facebook／賴清德，下圖同）