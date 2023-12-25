趙少康稱「凱旋苑」租金貴是被逼的　李德維嘆：民進黨攻擊導致

▲國民黨立委李德維。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

選戰倒數19天，民進黨總統候選人賴清德日前宣布將萬里老家公益信託捐出，隨後抨擊國民黨總統候選人侯友宜的文大凱旋苑，一坪租金比101還貴，5坪大房間月租費1萬6千多元，喊話侯應把凱旋苑公益信託，免費提供給學生住。對此，國民黨立委李德維今（25）日表示，過去因為民進黨攻擊，原本出租，後來交給文化大學，結果又被攻擊，因此現在才委託其他相關業者經營，導致今天物價上漲結果。

賴清德日前在台中造勢場合點名侯友宜，說侯很照顧青年，關心居住議題，但有一塊好的土地，不拿來蓋社宅，而侯友宜岳家的的「大群館」現在叫做「凱旋苑」，原本99間變成103間，租金還漲價，「現在一坪租金都比101大樓還要貴了」，這樣合理嗎？

國民黨副總統趙少康對此則表示，租金貴是民進黨逼出來的，籲房租較貴的學生應該找民進黨算帳，「民進黨應該補貼他們」。

李德維今日上午受訪也說，由於凱旋苑交給其他單位經營，因此回歸市場機制，而陽明山上宿舍僧多粥少，回歸市場機制後自然會讓物價上漲，「依據侯辦說法，反而因為這樣造成租金價格提高，若是真正收回說不定價格低」，但為什麼會這樣？也是過去因為民進黨攻擊，原本出租的凱旋苑後來交給文化大學，結果又被攻擊，因此現在才委託其他相關業者經營，「會導致今天結果，也是因為民進黨相關人士的攻擊。」