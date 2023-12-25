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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟賴清德將國家人民當墊腳石　侯友宜：不許他繼續踐踏中華民國憲法

▲國民黨總統候選人侯友宜出席凱道造勢晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲侯友宜承諾，若當選將恢復行憲紀念日為國定假日。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

今天是行憲紀念日，國民黨總統候選人侯友宜日前拋出上任後會將行憲紀念日恢復為國定假日的政見，他25日也在臉書批評民進黨總統候選人賴清德為了鞏固派系利益、政黨權力，將國家人民當作墊腳石，他強調，自己不會允許允許賴清德繼續踐踏中華民國憲法、污辱國家。

侯友宜表示，中華民國憲法，是國家的根本大法，憲法開宗明義，中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國；中華民國之主權屬於國民全體；中華民國國旗定為青天白日滿地紅。他強調，憲法，不僅乘載著中華民國的開國精神，更是國家法治的根本，全體人民權利的保障，若沒有憲法，國家失了根、沒了魂，中華民國又何以是個國家？

侯友宜提到，如今要參選總統的賴清德曾說過「中華民國憲法會影響台灣團結」，還公然在全國人民面前，以戲謔的態度稱中華民國憲法是神話；而要參選副總統的蕭美琴，甚至也曾對外國媒體說過「不再認同自己是中華民國」。

此外，侯友宜舉出，當年賴清德還主導勞基法修惡，不但要人民「做功德」，還大砍勞工七天假，其中一天正是中華民國行憲紀念日，試圖將國家的立國、法治精神，從人民的生活中抹殺，「若賴清德連國家根本大法都能藐視，又如何會守護人民權利？」

侯友宜批評，高舉台獨萬歲、藐視中華民國的賴清德，如今要參選中華民國的總統，仍然不願意為了人民安全，放棄引戰的台獨立場，他絕對不允許，賴清德為了鞏固派系利益、政黨權力，將國家人民當作墊腳石，更不會允許賴清德繼續踐踏中華民國憲法、污辱國家。

侯友宜強調，中華民國，是台澎金馬這片土地的人民最大共識，他承諾上任後會將行憲紀念日恢復為國定假日，守護立國精神，捍衛勞工權益，讓中華民國、台灣的民主自由屹立不搖！

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