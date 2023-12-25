滑「囚犯交友網站」結識坐牢未婚夫　她羞喊：出獄後就結婚

▲凱蒂於近日分享了她的特別戀愛經歷。（圖／TikTok@katiedanny12）



圖文／CTWANT

有名英國女網友於近日分享了她的特別戀愛經歷。凱蒂（Katie）說囚犯丹尼（Danny）是她的未婚夫，他現在人則在距離她6000公里外的美國監獄裡，2人會認識是透過1個名為「寫囚犯」（Write a Prisoner）的筆友網站，2人認識不久後，他們開始透過電話交談，對方也立即向她求婚，儘管2人還沒有見過面，但小倆口預計等丹尼出獄後，盡快舉辦婚禮。

根據英國《鏡報》（The Mirror）報導，凱蒂於近日在個人TikTok頻道@katiedanny12上分享了她的故事，她說我的未婚夫叫丹尼，他在美國監獄裡，2人會認識是透過「寫囚犯」（Write a Prisoner）的筆友網站。凱蒂在影片中解釋，在該網站中用戶可以按年齡、種族、 宗教、州等選項進行搜索，而後將獲得囚犯檔案列表，其中包含他們的資訊。

凱蒂說，她對這個網站很感興趣，因為她以前從未聽說過有類似的網站，而且她有個曾經被關過的朋友告訴她，因為自己在監獄裡經常感到孤獨，所以當時很希望有人可以寫信給他

而後凱蒂因為想成為某人的好朋友，並成為陌生人的抒發出口，所以便上了網站。凱蒂回想，看到丹尼時，認為他看起來非常善於表達和聰明，所以她鼓起勇氣寫信給他，丹尼也是她在網站上第一個寫信的人，現在則是她的未婚夫。

她說2人認識不久後，就開始不停的透過電子郵件交談，幾周後他們開始透過電話聯絡，很快便意識到他們都喜歡彼此並想在一起，而後丹尼立即向凱蒂求婚，她也答應了，儘管2人還沒有見過面。

丹尼因持械搶劫入獄，可能於2024年或2025年獲釋，凱蒂和丹尼認識彼此時是2021年，所以凱蒂已經等丹尼出獄3年了，目前小倆口預計等丹尼出獄後，盡快舉辦婚禮。

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