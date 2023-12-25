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聖誕節6禁忌一次看　3星座恐破財

▲▼聖誕節燈飾,聖誕節,燈飾,廣場,聖誕樹。（圖／達志影像／示意圖）

▲許多人都會歡慶聖誕節。（達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

今天是聖誕節，清水孟國際塔羅小孟老師分享西方人6大開運方法，以及6項禁忌，像是穿黑衣會招來負面運勢，交換禮物也不宜送手套、黃色系禮物與包裝紙。他也提醒，魔羯座、雙子座、金牛座恐破財！

►開運方法：

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1、穿紅色衣物

聖誕節在西方大多穿紅衣戴紅帽，有喜氣的意謂，因此平安夜與聖誕節配戴紅色飾品，都能招來喜氣。

▼聖誕節穿紅衣。（示意圖／CFP）

▲對於需要感情桃花與人緣桃花的人，可以趁著媽祖聖誕這個吉祥的日子，以誠心祈願的方式，獲得更好的運勢和庇佑。（示意圖／視覺中國CFP）

2、在壁爐旁或床頭放個小襪子

西方相傳聖誕節，聖誕老人會從煙囪滑進，再到床頭或壁爐旁送禮物給小孩。因此在這兩個地方放個襪子，聖誕老人會將禮物放進襪子裡，有豐收與豐盛的意謂。

3、聖誕樹上掛星星

聖誕節要放聖誕樹的人，切記一定要在樹頂上掛上大星星，有明亮照耀前方之路的意涵，也代表新的一年來到，是一切新的開始。

4、可在明亮處放一頭鹿

聖誕節聖誕老人駕著麋鹿與雪撬前來，而麋鹿也為冬天抗寒與抵抗寒冬的動物，因此在明亮處放鹿，有抵抗負面運勢的效果。

5、放十字架

平安夜也是耶穌誕生的日子，因此可以在平安夜放個十字架在身上，並且在入睡前，拿起十字架禱告，祝自己來年平安順利。

6、平安夜要掃塵

西方某些地區和中國習俗很像，我們在過年前一天大掃除，西方也在聖誕節前一天平安夜大掃除，為的也是除舊佈新。

►注意事項：

1、聖誕樹不宜放在門打開的45度角財位

因為財位是招財的地方，不宜放假樹，建議放門左邊。

2、吃聖誕餐不要剛好13人

因為西方13是不吉利的數字，其因是背叛耶穌的猶大人，其實就是基督最後晚餐餐桌上第13個就座用餐的人，因此聚餐不宜剛好13個人。

▼別13人聚餐。（示意圖／CFP）

▲▼耶誕,聖誕,聚餐,大餐。（圖／CFP）

3、不要穿黑衣

聖誕喜紅忌黑，與中國習俗類似，因為西方會將聖誕當新年，因此紅色能招來強大喜氣，黑色會招來負面運勢。

4、聖誕燈泡不掛房間

聖誕燈泡閃閃發亮，不宜放房間，容易招來爛桃花，若掛在大門口可以閃爍前方之路。

5、忌送手套

西方人認為送手套有挑釁與打鬥的意涵，因此不宜送手套。

6、忌送黃色系禮物與包裝紙

西方人認為黃色系為不忠誠，也象徵情色，因此禮物忌送黃色系列。

▼聖誕節大家會玩交換禮物。（示意圖／CFP）

▲▼聖誕節,送禮,交換禮物。（圖／視覺中國CFP）

►3星座恐破財：

Top 1 金牛座：投資失利，帳單爆表

想投資股票與基金的金牛朋友，聖誕節期間倘若過度貪心眷戀投資市場，尤其美股，容易賠錢。吃聖誕大餐也要比較一下，現在通膨漲價潮，平安夜外出用餐容易點太多，帳單爆表。

另外，也要小心投資小人，切誤聽信他人言語亂投資，以免財富受損。建議在房間門打開45度角，放一個公豬撲滿，撲滿裡放888元，能扭轉財運。

Top 2 雙子座：突然破財，財來財去

聖誕節外出容易會有突發破財發生，比如手機耗損、交通罰單、交換禮物買太貴等。建議放個紅包袋在皮夾，能抵擋破財運。

Top 3 魔羯座：太多犒賞，花費較多

聖誕節你會找個方式好好犒賞自己，像是購買許多小奢侈品，除了能在穿搭上增添風采外，看到它的時候心情也會好轉。或跟三五好友、家人、愛人，在色香味俱全的餐廳裡，一同享受身心靈的豐盛饗宴，正因如此你會破財。

建議你動動小手查尋網路資訊，說不定能找到優惠資訊唷！也可在床頭放葫蘆，能淨化思緒，克制想法，讓小人遠離。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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