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李綜合醫院與企業攜手辦公益　為弱勢孩童帶來聖誕溫暖愛

▲台中李綜合醫療社團法人與在地的臺久企公司、社團法人陪您育兒到樂齡教練協會，舉辦「聖誕送暖，圓孩童一個夢」為弱勢孩童募集禮物。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中李綜合醫療社團法人與在地的臺久企公司、社團法人陪您育兒到樂齡教練協會，舉辦「聖誕送暖，圓孩童一個夢」為弱勢孩童募集禮物。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

台中李綜合醫療社團法人與在地的臺久企公司、社團法人陪您育兒到樂齡教練協會，在聖誕節前夕共同舉辦「聖誕送暖，圓孩童一個夢」募集禮物的活動，有孩童家境不寬裕，許下要米、油的願望，也有孩子從幼稚園到小三都沒換過書包，筆袋破舊也沒新的，甚至有的沒上過才藝課，這次全部讓孩童實現願望。

大甲李綜合醫院院長隋善中表示，醫院為了落實社會企業責任，首度攜手在地企業，透過院內社工的資源，替「台中縣愛加倍關懷協會」的弱勢孩童圓夢，讓孩子們自己寫下聖誕願望，再開放院內同仁、企業一起認領，除了孩子寫下的願望，也安排聖誕花圈手作課、繪畫創作課、木工體驗課三堂才藝課程，讓孩童學習不同的才藝。

▲台中李綜合醫療社團法人與在地的臺久企公司、社團法人陪您育兒到樂齡教練協會，舉辦「聖誕送暖，圓孩童一個夢」為弱勢孩童募集禮物。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中李綜合醫療社團法人與在地的臺久企公司、社團法人陪您育兒到樂齡教練協會，舉辦「聖誕送暖，圓孩童一個夢」為弱勢孩童募集禮物。（圖／記者游瓊華翻攝）

臺久企業總經理陳宗賢指出，每年聖誕節公司內皆會舉辦交換禮物的派對活動，今年特別轉為公益活動，提供免費才藝課給弱勢家庭孩子，更邀員工一起幫孩童圓夢，實踐在地企業回饋社會的責任，員工在活動一公告後馬上全數認領完畢，並希望下次希望可以更多幫助小朋友，未來將會持續響應，「今年剛好是公司50週年慶，幫孩童圓夢，覺得超級有意義。」

禮物卡清單有孩童許下希望米跟油，社工問了原因，孩子卻說，我好喜歡吃媽媽煮的炒飯，希望媽媽能夠多煮給我吃，但是家裡的米不夠。」另外，有孩子說希望收到筆袋、手帳筆記本、黏土、籃球，甚至有人想吃一餐麥當勞，許願卡片蒐集後，掛在大甲李綜合醫院大廳的聖誕樹上，讓人知道，社會角落還有一群家庭經濟不寬裕的孩童需要協助。

台中縣愛加倍關懷協會牧師王銘智說明，協會內目前有20個孩童，大部分都是隔代教養、低收入戶、單親、新住民家庭的孩子，有的孩童注意力不集中或有特殊情況，家庭經濟力不足或失能，必須受到照顧，家長也不一定有能力，因此，協會關注他們的品格與課業，讓他們能平安健康的成長。

為了讓孩童感受到更多溫暖與正向關懷，社團法人陪您育兒到樂齡教練協會特地設計三堂才藝課讓孩童手做聖誕花圈、繪畫聖誕賀卡，孩子跟著老師指導，天馬行空的創作，把內心的想法展現出來，有的人設計完作品，表示要送給家人分享，讓老師很感動。

聖誕節前夕，大甲李綜合醫院社工把募集到的禮物送到協會給孩子們，一看到精美的包裝各個大聲直喊「好漂亮喔！」接著小心翼翼拆開禮物，同時念著準備禮物給他們的大哥哥、大姊姊寫的卡片，每個小朋友難掩心中興奮地喜悅，開心地說謝謝大家幫我們圓夢。小朋友們也手繪卡片感謝社會的資源。

▲台中李綜合醫療社團法人與在地的臺久企公司、社團法人陪您育兒到樂齡教練協會，舉辦「聖誕送暖，圓孩童一個夢」為弱勢孩童募集禮物。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲社團法人陪您育兒到樂齡教練協會特地設計三堂才藝課讓孩童手做聖誕花圈、繪畫聖誕賀卡，孩子跟著老師指導，天馬行空的創作。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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