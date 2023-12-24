大批聖誕老公公報佳音　竹科「雷風車隊」助弱勢兒童8年不間斷

▲由一群竹科工程師、供應商等車友組成的「雷風車隊」，連續8年在聖誕節前幫弱勢小朋友過聖誕。（圖／雷風車隊提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

竹科一群喜愛騎哈雷重機的工程師、供應商及老師們，因緣際會組成「雷風車隊」，平時一起出遊也一起做愛心，從捐血、關懷偏鄉、到捐贈弱勢，8年前的平安夜，車隊到新竹仁愛之家報佳音，因院中小朋友的一句話，讓創隊長蔡宏隆連續8年代著禮物扮聖誕老公公。今年除了車隊的禮物，還加碼了35萬愛心捐款，讓兒童之家的小朋友們度過一個不一樣的聖誕節。

創隊長蔡宏隆8年前帶著禮物化身聖誕老公公，到新竹仁愛之家與小朋友們過聖誕，活動結束前一位小朋友拉著他的衣角小聲地跟他說「聖誕老公公明年還要再來喔」，讓蔡宏隆瞬間融化，當下立即承諾「以後聖誕老公公每年都會來這裡陪伴小朋友」。

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▲▼將近8、90位騎士、乘員帶著一袋袋聖誕禮物，幫兒童之家的小朋友過聖誕節。





轉眼間8年過去，聖誕老公公的聲勢越來越大，從1、20位一路增加到今年的52位。昨夜是「雷風車隊」第8年報佳音，52位騎士騎著哈雷重機，穿上聖誕老公公衣服，每台重機上都載著一袋袋的禮物，一路從新竹大遠百、巨城購物中心、竹北大遠百，騎到新竹仁愛之家、德蘭兒童之家，超過500份禮物全部送光光。

晃誼科技副總于廷威表示，隊員們各自準備了滿滿的聖誕禮物，從卡片、糖果、娃娃、書到文具用品，車友們使出渾身解數，聖誕禮物甚至多到快要載不下。不僅如此，今年的活動還受到幾位台積電供應鏈廠商的響應，彰京、僑乙、安葆國際、豐霈，及啟德吊車等，眾人加碼集資了35萬，以紅包形式在昨天晚上一一送到小朋友手中。

于廷威說，報佳音的活動一年比一年盛大，參加的人也越來越多，他們樂於見到更多人響應一起為社會做愛心，也希望在這特別的一天，讓每個小朋友都能感受到社會的溫暖。

▲▼聖誕節送愛心活動已經成為「雷風車隊」每年一次的固定活動。