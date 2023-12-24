雲林4連霸議員陳俊龍參戰海線立委　平安夜成立虎尾競選總部

▲雲林海線無黨籍立委候選人陳俊龍特別選擇在12月24日平安夜這一天成立競總。 （圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／綜合報導

2024總統與立委大選進入倒數階段，雲林縣海線無黨籍立委候選人陳俊龍24日在虎尾正式成立競選總部。陳俊龍表示，特別選擇在12月24日平安夜這一天成立競總，有著特別的意義，他希望雲林能夠平平安安，台灣不要戰爭，只要精細繁榮發展，地方建設不要延宕。

陳俊龍日前無預警宣布投入戰局，在地方政壇投下震撼彈，他的競選口號「雲林不要昏，海線要繁龍」，也陸續出現在看板上，與其他五位對手一起競爭，包括尋求連任的民進黨立委蘇治芬、代表國民黨上陣的虎尾鎮長丁學忠、台灣革命黨李昭儀、無黨籍吳炳輝，以及中華統一促進黨郭炳宏。

陳俊龍的父親陳清秀曾歷任七屆縣議員，冰擔任過議長，多年前卸下職務後便退居幕後，政治使命交棒給擔任四屆縣議員的陳俊龍。

在虎尾競總成立的這一天，縣議員王又民、民意聯盟總召廖偉晴、誠信聯盟總召黃文祥、縣議員王鈺齊、縣議員許留賓、縣議員曾博鴻，以及前副議長、現任議員蘇俊豪等地方民代與人士，也到場力挺陳俊龍。

為了表達對陳俊龍的支持，許久未公開露面的陳清秀也現身競總成立大會。陳清秀表示，陳俊龍學經歷豐富，加上有十多年問政經驗，地方立委選舉經常是藍綠2黨對決，他認為必須改革，因此相當支持兒子參選，讓中間選民有選擇，不要只有黨派操作的選舉。

陳俊龍也表示，他在縣議員任內歷經3任縣長，問政成績包括以自身的土木工程專業反對斗六祥瑞大樓蓋為環保大樓，農民水井擬收費當時他也是第一個反對，也建議麥寮港需以行政程序改制成工商服務港。由於地方的聲音往往無法明確被中央聽見，因此，他要以議會經驗參選立委，在國會發揮、為地方發聲，替雲林爭取建設。