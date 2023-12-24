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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／賴清德批侯友宜扭曲、鄉愿　「和平可以理想但不能幻想」

▲▼賴清德在金華國中接受媒體聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲賴清德今天下午出席壓軸場「唱土地的歌，拚咱的希望」活動。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜宣稱，民進黨總統候選人賴清德日前在公辦電視政見發表會稱「中華民國是神話」，是看不起《憲法》。對此，賴清德今（24）反批，沒想到侯友宜竟然可以扭曲到這種地步，他是說「我們對和平可以有理想，但不能夠有幻想」，侯稱「《中華民國憲法》是兩岸的護國神山」，這到底鄉愿到什麼程度？

賴清德今天傍晚出席「唱土地的歌，拚咱的希望」台北市壓軸場次前，接受媒體聯訪說，自己在政府所舉辦的政見發表會上，公開的場合，每一句話都有紀錄，沒想到侯友宜竟然可以扭曲、攻擊自己到這種地步，「非常非常不應該」。

賴清德說，他的確是質疑侯友宜，一方面要守護中華民國，另一方面又接受一個中國原則的九二共識，中國國家主席習近平去年在中共20大已強調，九二共識就是一個中國原則，就是一國兩制，完全沒有中華民國存在的空間，在這種狀況之下，如何接受九二共識，又能夠守護中華民國呢？

賴清德表示，侯友宜在政見發表會中特別提到，《中華民國憲法》是護國神山，但他特別要強調，和平是要靠實力，不能靠侵略者的善意，「我們對和平可以有理想，但不能夠有幻想」，中華人民共和國會認定中華民國的《憲法》嗎？

賴清德說，相信社會想一想就會清楚知道，所以侯友宜在政見發表會上公開講「《中華民國憲法》是兩岸的護國神山」，這到底鄉愿到什麼樣的程度？相信侯友宜只要想一想，就知道國人到底能不能夠相信他講的話。

此外，有媒體關注，檢調查出有記者配合中國進行介選，製造一些假民調與假訊息？賴清德說，這是非常令人痛心的事情，台灣民主得來不易，任何人都不應該為了少數利益，跟中國裡應外合，破壞台灣的民主。

因此，賴清德說，他希望全體國人拿出民主的力量，在1月13日一定要出來投票，支持2號「賴蕭配」，也支持民進黨提名的立法委員和政黨票，用民主的力量徹底粉碎這種不法的行為，來捍衛台灣的主權和台灣的民主。

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