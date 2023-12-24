快訊／暗諷柯文哲　賴清德：以雍正為師者才可能是獨裁者

▲賴清德今天下午在金華國中接受媒體聯訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（24）傍晚出席壓軸場「唱土地的歌，拚咱的希望」活動，前往黨外時期重要集會場所金華國中，與數千名支持者一同拼出「美」字。他會前接受媒體聯訪時，暗諷民眾黨總統候選人柯文哲說，「誰會是獨裁者？只有師法毛澤東，還有以雍正專制王朝為師的人，才有可能是獨裁者」。

賴清德今天接受媒體聯訪說，金華國中是台灣民主的歷史場域，1986年9月28日戒嚴時期創黨後，第一次開公開說明會，就選擇在金華國中，所以今天把4天3夜環島拼圖活動最後一站設在金華國中，就是要向國人報告：民進黨會秉持清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，也會把握住愛和平、非暴力的創黨核心價值面對未來。

至於在野黨批評賴清德可能成為獨裁者，他暗諷柯文哲說，「誰會是獨裁者？只有師法毛澤東，還有以雍正專制王朝為師的人，才有可能是獨裁者」。

媒體也關注，民進黨立委余天今天在新北市「唱土地的歌，拚咱的希望」拼字活動中說，總統選舉非常危險、在誤差範圍內，現在總統選情真的像他講的那麼危險嗎？賴清德說，今天在新北市負責排的字是「贏」，非常難排，但也排得非常好，感謝余天串連競總幹部、父老鄉親，成功完成這項工作，他有信心，1月13日能夠贏得台灣的大選。