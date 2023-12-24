快訊／賴清德暗批柯文哲「離譜」　15年前開始毀田廢土

▲賴清德上午出席「唱土地的歌，拚咱的希望」新竹市場活動。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／新竹報導

民眾黨總統候選人柯文哲持分農地遭爆違法闢建為收費停車場，日前開挖刨除水泥時，挖到疑似磚頭、水泥、鋼筋等事業廢棄物，引發輿論譁然。民進黨總統候選人賴清德今（24）上午暗批柯說，15年前開始「毀田廢土」，這個目的是為了炒作農地，獲取暴利，直指離譜說，「他（柯文哲）說他完全不知道有這塊700坪的土地，你們相信嗎？」

賴清德今天上午展開第四天「唱土地的歌，拚咱的希望」環島拼圖行動，前往新竹市造勢。

賴清德致詞時說，來到新竹市，讓自己想到另一位候選人，他將居住正義喊得很大聲，也提出永續農業發展的政見，但是沒有看到永續農業，卻看到他15年前開始「毀田廢土」，這個目的是為了炒作農地，獲取暴利，這樣算起來，一塊農地可以扒4層皮。

賴清德指出，特定農業區的良田是不能變更的，但他不僅在農地上「種」出遊覽車，未來更將變更地目，大發利市，「哇！更離譜，他說他完全不知道有這塊700坪的土地，你們相信嗎？」賴說，試問若是擁有一間70坪的房子，難道會不記得？是啊，70坪的房子不會不記得，700坪的土地難道會不記得？

賴清德說，他（柯文哲）還說，買這塊土地時，上面就已經鋪設柏油了，但是內行的人都知道，農地在交易的時候，上面要沒有任何東西才可以，倘若上面有鋪任何東西，政府機關是不會允許交易的，所以今天他說15年前買的時候，上面就鋪柏油，這是在說地方政府放水嗎？沒有必要說這種話。