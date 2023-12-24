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姊姊寒冬睡夢中猝死　鄭家純曝喪親之痛

▲立委黃秀芳與鄭家純聯手推廣CPR。（圖／黃秀芳競辦提供）

▲立委黃秀芳(左)與鄭家純(右)聯手推廣CPR。（圖／黃秀芳競辦提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化第二選區爭取連任的立委黃秀芳昨（23日）舉辦「全民救護推廣」活動、「彰化汪汪隊大集合」寵物交流活動，與民眾從不同層面互動，藝人鄭家純（雞排妹）也特別出席活動站台，並透露姊姊就是在冬季睡夢中猝死，讓她更積極推展救護活動，DPAC彰化縣防災協會提醒，冬天是心血管疾病好發期，學會CPR，關鍵時可搶救親友寶貴性命。

▲立委黃秀芳與鄭家純聯手推廣CPR。（圖／黃秀芳競辦提供）

鄭家純在會中表示，姊姊在冬季睡夢中猝死，讓她更積極推展類似救護活動。黃秀芳也表示，今年5月心臟不好的父親突然心臟衰竭，救護車到場前他急忙實施CPR救回生命跡象，也讓其父親與家人多相處一段時日，覺得這是一場值得推廣的活動。

DPAC彰化縣防災協會理事長陳偉軍說，該會是一群滿腔熱血的救護技術員共同成立，期望透過推廣CPR和AED使用，使全民都能具備基礎救護知識，因為意外有時候不是救一個人，而是救整個家庭，死神來得太突然，支持事前養成應變能力，未來也期盼推動每個關懷據點都有AED設備，今天推廣口訣「叫、叫、壓、電」，就是CPR搭配AED使用。

▲立委黃秀芳與鄭家純聯手推廣CPR。（圖／黃秀芳競辦提供）

黃秀芳說，她長期在立法院衛環委員會，審理攸關民眾健康的法案，但是搶救生命的第一線，往往在醫院之前，可能是在家庭中突然面對親友失去生命跡象，一般人會驚慌失措，此時若能擁有基本搶救技能，就能冷靜適時搶救生命。

「彰化汪汪隊大集合」寵物交流活動則在彰化市陽明公園草地區舉辦，由寵物訓練師楊柏緯示範寵物訓練並分享寵物行為養成，鄭家純也到場推廣終養不棄養，遛狗繫牽繩、保護汪星人等觀念。黃秀芳則強調，毛小孩是許多民眾家裡的一份子，會持續健全相關法令，讓毛孩與飼主的生活更貼近社會脈動。

▲立委黃秀芳與鄭家純聯手推廣CPR。（圖／黃秀芳競辦提供）

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