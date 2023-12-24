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金門人有福了！3年窖藏沉甕底限量罈裝高粱　將抽出9999幸運兒

▲▼金門酒廠推出「20公升59.2度罈裝金門高粱酒」，將於明年抽籤認購。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門酒廠推出「20公升59.2度罈裝金門高粱酒」，將於明年抽籤認購。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門酒廠推出「20公升59.2度罈裝金門高粱酒」，以3年窖藏、陶罈熟陳為即將迎來的甲辰龍年開創新春意象！明年1月8日將抽出9999名幸運金門民眾，中籤者限購乙罈，每罈新台幣2萬元整，並可免費儲放光華園酒窖3年，以配合金門縣府「友善觀光」的施政方針，活化光華園酒窖及周圍帶狀片區的觀光環境，期盼既能活絡金門東半島的觀光風潮，又能透過金酒的價值「藏富於民」。

▲▼金門酒廠推出「20公升59.2度罈裝金門高粱酒」，將於明年抽籤認購。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府為落實活化戰備坑道、開放戰地碉堡據點，結合金門「金門高粱酒」愈陳愈香的特色，利用本縣閒置坑道終年陰涼、溫潤適宜貯藏酒品的環境，讓金門高粱酒得以繼續呼吸、排雜、增香與陳化，在此得天獨厚的優質儲酒環境，更賦予金門高粱酒最佳的催陳效果，孕化出獨一無二、享譽中外的酒質，促使罈裝酒迷人之處在於每一罈都是渾然天成的獨有美好。

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▲▼金門酒廠推出「20公升59.2度罈裝金門高粱酒」，將於明年抽籤認購。（圖／記者林名揚翻攝）

「20公升59.2度罈裝金門高粱酒」由金酒公司首席調酒師與品酒師專案組隊，針對適合長時間儲存於陶罈熟陳的酒質特性，由多款酒體配方、多梯度試驗、多輪次品評篩選，最終選定59.2度特調酒體，並嚴選金寧廠、金城廠各式優質高酒精度原漿酒，調和金城老廠釀造28、22、14、13、11年等各具風味特色老酒，酒精度達59.2度，創造出綿、醇、甘、冽獨樹一幟的酒體。

因而酒質特色為酒液清亮透明，掛杯如絲；放香優雅細緻，初聞梨果香氣突出，醒酒後帶有微醬香及老陳酒香，整體香氣飽滿層次豐富；入口爽冽飽滿，潛藏的甘醇勁道在酒液吞嚥後，從口腔中直竄鼻腔，充滿著蜜餞、烏梅等老酒口感，尾韻悠長餘味淨爽、舒適，產品風味獨具一格，值得行家評鑒與收藏。

▲▼金門酒廠推出「20公升59.2度罈裝金門高粱酒」，將於明年抽籤認購。（圖／記者林名揚翻攝）

「20公升59.2度罈裝金門高粱酒」訂於明年1月8日(一)上午10時在金門酒廠多媒體簡報室進行公開抽籤記者會，透過電腦亂數抽出9999名幸運金門鄉親，中籤者限購乙罈，每罈新台幣2萬元整。金酒公司規劃於明年下半年產製，產製完成免費儲放光華園酒窖3年，3年期滿（依刊登金門日報及金酒公司官網公告為準）後憑儲酒券領回，並附窖藏證書，3年期滿前領回者酒品「無附窖藏證書」，且須於2個月前持儲酒券向金酒公司提出領回申請，並配合金酒公司作業時程提領。其他未盡事宜，亦由金酒公司以公告或其他適當方式讓鄉親周知。

▲▼金門酒廠推出「20公升59.2度罈裝金門高粱酒」，將於明年抽籤認購。（圖／記者林名揚翻攝）

「20公升59.2度罈裝金門高粱酒」抽籤名冊係以112年11月20日設籍本縣滿18歲之縣民，電腦亂數抽出9999名幸運兒，中籤者價購期間為113年1月22日(一)~113年2月4日(日)，補價購期間為113年2月22日(四)~113年2月24日(六)，價購地點為金酒公司福利大樓三樓，中籤名單及價購方式資訊可於113年1月8日(一)下午5點時前公布於金門酒廠官方網站（http://www.kkl.com.tw），金門酒廠將同步寄發中籤價購通知單予符合價購資格之民眾。

光華園酒窖建置於1969年，作為金門心戰工作基地暨空飄站使用，坑內ㄇ字坑道是為儲放氫氣瓶專建，放置傳單與民生用品，兩岸對峙溫情喊話年代，透過「空飄氫氣球」向對岸民眾動情宣傳，進行心理戰。解嚴開放三通，硝煙落盡迎來兩岸和平，島上錯落林立坑道，華麗轉身，成為窖藏金門高粱酒絕佳地點與觀光新亮點，全球獨有歷經砲火淬鍊的花崗岩窖藏儲酒坑道。

▲▼金門酒廠推出「20公升59.2度罈裝金門高粱酒」，將於明年抽籤認購。（圖／記者林名揚翻攝）

113年適逢對華人深具意義的甲辰金龍年，金酒公司專案推出窖藏「20公升59.2度罈裝金門高粱酒」其價值和收藏意義勢必會再掀起空前熱潮，不僅提供縣民優質坑道儲酒環境與空間，還能振興本縣觀光經濟及活化閒置空間，更能達成「藏富於民」之目的。

▲▼金門酒廠推出「20公升59.2度罈裝金門高粱酒」，將於明年抽籤認購。（圖／記者林名揚翻攝）

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