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社會 社會焦點 保障人權

金門環島北路2車擦撞！　自小客車門凹了...休旅車衝路邊

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣金寧地區環島北路二段昨(22)日下午發生車禍！一名葉姓女子開休旅車行經紫玄宮前路口時，和劉姓男子駕駛的小客車發生碰撞，雙方車輛嚴重毀損，劉男也因車禍片刻昏迷，醒來後身體不適嘔吐，但因劉男車體被撞到變形，讓他一度受困在駕駛座，經消防隊出動破壞機具救援才順利送醫。警方對兩人進行酒測，初步排除酒駕，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

▲▼金門縣金寧地區環島北路二段昨(22)日下午發生車禍。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣金寧地區環島北路二段昨(22)日下午發生車禍。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

據了解，葉女於22日下午15時30分許，駕駛自小客車由環島北路二段往金沙分向行駛，正好碰上劉男開車由環島北路紫玄宮前路口駛入同路段，雙方發生碰撞，由於事故位置在主要道路上，引起路過民眾關注。

▲▼金門縣金寧地區環島北路二段昨(22)日下午發生車禍。（圖／記者林名揚翻攝）

而這起事故造成雙方車輛嚴重毀損，劉男一度受困駕駛座，所幸意識清楚，後經消防隊出動破壞機具，才順利脫困送醫診療，警方對雙方駕駛實施酒測，初步排除酒後駕車行為，至於肇事原因由金城分局釐清中。

金城分局表示，依照道路交通安全規則第102條規定，汽車行駛至交叉路口，轉彎車應讓直行車先行；若是無號誌路口，車道數相同時，轉彎車應暫停讓直行車先行。在此呼籲駕駛人，行經路口應確實遵守「慢、看、停」原則，多注意禮讓並減速慢行，以避免事故發生。

▲▼金門縣金寧地區環島北路二段昨(22)日下午發生車禍。（圖／記者林名揚翻攝）

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