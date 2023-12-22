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國內COVID-19疫情略升！金門重症62例、死亡5例　籲儘速接種疫苗

▲▼國內COVID-19疫情略升，金門重症個案62例.死亡5例。（圖／記者林名揚翻攝）

▲國內COVID-19疫情略升，金門縣府提醒鄉親儘速接種疫苗。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

金門縣今年3月20至12月20日止，由部立金門醫院通報新冠中重症個案計有62例，其中以60歲以上長者居多佔90.3%，5例死亡個案年齡介於62~86歲；近期國內新冠疫情略升，併發症及死亡發生風險持續，提醒鄉親應儘速接種XBB.1.5疫苗，該疫苗對於XBB系列之變異株皆有保護力，並能預防JN.1等變異株流行。

衛生局呼籲高風險族群如65歲以上長者、孕產婦、具慢性病或免疫不全/免疫低下病史者，可於快篩陽性後佩戴口罩儘速就醫，以利醫師及早診治並開立口服抗病毒藥物使用，以防堵併發症之威脅。目前本縣COVID-19口服抗病毒藥物合約機構計有衛生福利部金門醫院（含烈嶼院區）、金城鎮衛生所及大賀藥局、大森藥局、大山藥局、仁愛復興藥局共7家，本縣備有充足之公費抗病毒藥物可供使用。

秋冬為呼吸道傳染病好發季節，目前國內雖處流感流行期，惟考量新冠肺炎可能在冬季再度升溫，且接種新冠疫苗後約需2週後才會產生保護力，因此提醒6個月以上民眾，尤其是65歲以上長者及慢性病患等高風險族群，應儘早完成流感及新冠XBB疫苗接種及早獲得保護力，以降低疫病感染後發生重症和死亡風險；如出現疑似症狀應儘速就醫，並主動告知旅遊史、職業別及接觸史，以利醫師即早診斷及用藥。

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隨新冠肺炎疫情流感化及社區化，目前防治新冠肺炎最有效之方法為每年接種1劑新冠疫苗，據疾病管制署最新研究顯示60歲以上接種新冠XBB疫苗保護力高達7成以上，對JN.1亦有保護力；現階段接種對象為年滿6個月以上民眾皆可前往本縣合約院所施打1劑新冠XBB疫苗，接種新冠XBB疫苗可獲贈500元禮券1張，該措施將實施至本年12月31日止，呼籲縣民把握機會，踴躍前往接種。

衛生局再次提醒除符合資格民眾儘速接種新冠XBB疫苗外，生活中仍應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，年長者或免疫低下者外出時，或於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。

▲▼國內COVID-19疫情略升，金門重症個案62例.死亡5例。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼國內COVID-19疫情略升，金門重症個案62例.死亡5例。（圖／記者林名揚翻攝）

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