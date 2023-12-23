寒流來襲！金門5人「無呼吸心跳」送醫　全是高齡長者

▲金門縣消防局呼籲民眾冷天特別注意健康狀況。（示意圖／ETtoday資料照）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

寒流低溫侵襲全台，據金門縣消防局統計，12月22日即發生4件無呼吸心跳，近日則已發生5件無呼吸心跳案件，皆為高齡長者，年齡分別介於67歲至98歲之間。



由於近日強烈冷氣團來襲，中央氣象局持續發布低溫特報，金門地區體感溫度更是低至個位數，雖然近日的無呼吸心跳案件無法判別是否與天冷有直接關係，然若本身有身體健康問題或疾病，很容易因天氣驟冷造成身體不適，誘發心血管疾病的發生機會增加。

▲金門氣象。（圖／記者林名揚翻攝）

消防局醫療指導醫師吳秉樺也提醒，有高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病史患者，要注意適時保暖和定期檢查身體狀況，若不慎嚴重者即可能發生無呼吸心跳，家中有高齡長者或體弱者更需多加留意。

消防局局長呂英華呼籲，若發現自己或身邊的人有胸痛、胸悶、呼吸困難等不舒服症狀，可立即撥打119，尋求即時協助。若遇到無呼吸心跳案件，為把握黃金救援時間，也請民眾不要驚慌，配合119派遣員進行線上心肺復甦術指導(DA-CPR)，指導報案人操作實施CPR急救，爭取搶救時效，提高傷病患存活率。