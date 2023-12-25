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法國記者「8年前只覺得台灣是中國的事」　蔡英文冷靜非典型總統

▲▼法國解放報記者Arnaud接受Youtube頻道「法國十萬個為什麼」訪問（圖／法國十萬個為什麼YT）

▲法國解放報記者Arnaud接受Youtube頻道「法國十萬個為什麼」訪問（圖／法國十萬個為什麼YT）

記者陶本和／台北報導

法國解放報記者Arnaud接受Youtube頻道「法國十萬個為什麼」訪問中表示，8年前只覺得台灣是中國人的事，8年後知道台灣是個民主國家，且正在對抗獨裁政權。他談及蔡英文，認為她是一位非典型總統，性格低調，說話不是很大聲，平靜且謙虛。

Arnaud最近撰寫一本新書，書名為「台灣：女總統和戰爭」，他說，自己一直想要寫一本關於蔡英文的書，她擔任總統很出色，即便在社會工人階級政策上，還有不少未竟之事，但國際層面上，她是一位行走在鋼索上的總統，局勢很險峻，但從未倒向任何一邊，從未失言或失足。

Arnaud說，他對台灣有興趣，對這位總統好奇，首先是因為，在亞洲很少有女性元首，南韓前總統朴槿惠遭到彈劾下台，翁山蘇姬也入獄，下場都不是很好，而紐西蘭的首相也因為疲累而辭職。

Arnaud表示，蔡英文是一群男人中唯一的女性，不僅是在台灣，在面對中國領導人時也是。他認為，蔡英文是一位「非典型」的總統，不是魅力四射、講話很大聲，提出很多政見製造話題的政治人物，蔡英文性格低調，說話不是很大聲，平靜且謙虛。

Arnaud說，在蔡英文的自述中有提到，蔡英文年輕時就內向，做了總統之後當然有一些改變，她一開始也沒有就一心要當總統，在法國有很多總統或候選人，從出生就想要當總統，所以蔡英文是一位非典型的總統。

「蔡英文很冷靜，聲調沒有起伏。」Arnaud說，蔡英文的宣傳方式很特別，都是貓貓狗狗，展現可愛，甚至真情浪漫的一面；這宣傳方式跟民進黨副總統候選人蕭美琴一樣，她自詡是「戰貓」，對抗中國戰狼。

對於蔡英文是否讓台灣更為開放？Arnaud表示，2015年第一次到台灣時候，蔡英文正在打選戰，外媒當時很少提到台灣，多半是模糊認為這是中國人的事情，不知道台灣是個地區還是省份，但8年過後，現在知道有個民主國家在中國的對面，疫情期間也治理得很好，很好的應對了中國的壓力，努力備戰。

「台灣如何在國際舞台崛起的？」Arnaud說，部分可以歸功於中國的反應，他們鬧事引發關注，人們開始注意到，不僅是南海有危險，中國在那裡佔領島嶼，建立軍事基地，在台灣的軍事演習也沒有停止過。

Arnaud認為，這是民主問題，如果台海發生戰爭，整個地球將會是災難性的後果，經濟市場有50%至60％的貨櫃都經過台灣海峽。如今已經知道台灣是一個民主國家，而且正在對抗獨裁政權，而在俄羅斯入侵烏克蘭後，歐洲也意識到台灣的重要性，俄羅斯入侵鄰國，雖然有差異，但看起來有點像是台灣可能經歷的情況。

Arnaud表示，蔡英文出任國家元首之後，努力降低與中國的經濟風險，減少對中國的依賴，重啟對外策略，面向東南亞、澳洲，也就是所謂的南向政策，推動台灣企業前往東南亞、澳洲等地投資，這是真正的開啟。

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