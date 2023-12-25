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法國記者打臉「投民進黨就戰爭論」　激烈挑釁者是中共非台灣

▲▼法國解放報記者Arnaud接受Youtube頻道「法國十萬個為什麼」訪問（圖／法國十萬個為什麼YT）

▲法國解放報記者Arnaud接受Youtube頻道「法國十萬個為什麼」訪問（圖／法國十萬個為什麼YT）

記者陶本和／台北報導

法國解放報記者Arnaud接受Youtube頻道「法國十萬個為什麼」訪問中，談及國民黨在2024總統大選中，訴諸「票投國民黨是和平，票投民進黨是戰爭」的論述。他否決此一論述，認為民進黨8年執政沒有戰爭，且民進黨維持堅定外交政策原則，沒有發表挑釁言論，倒是中共施加軍事壓力、跨越界線，一直挑戰底線打破現狀，「最明顯且激烈的挑釁者是中共，不是台灣」。

Arnaud表示，民進黨維持了堅定的外交政策原則，跟前幾任政府不同，沒有發表挑釁言論，沒有說要改國名或獨立，這些蔡英文政府都沒有做過，蔡英文堅持原則，一方面尊重台灣民眾的民意，也尊重現狀，尊重海峽穩定，可以說是海峽兩岸和平的守護者。

Arnaud指出，倒是在台灣跟中國之間，是誰派戰機、軍艦的，是誰在施加軍事壓力的，那是中國，是誰跨越中線的，近幾年不斷升高壓力，清楚看到也是中共政權，一直在挑戰底線，一直打破現狀，「中共試圖影響兩國之間的權力平衡，所以挑釁更多來自中共，並非台灣」。

對於有一說認為，主張台灣獨立的份子有錯，認為他們激怒挑釁中共？Arnaud表示，蔡英文政府並沒有說要獨立，蔡英文甚至曾經說過反對獨立，因為台灣走向獨立，就會給中共一個攻打台灣的藉口，所以8年來，蔡英文沒有提到過。

Arnaud認為，台灣的民主存在，是讓中國困擾的，甚至不僅是民主，還有政黨輪替，這讓中共很不爽的地方。他強調，台灣有自己的軍隊、外交，也有貨幣，是個經濟繁榮的國家。

「這些都是民主的標誌，這激怒了中國」。Arnaud表示，這迫使中共一直越走越激進，不停在各種公開談話中強調「統一」。他說，如果看公開談話內容，最明顯且激烈的挑釁者是中共，不是台灣，台灣從未聲稱要獨立。

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