　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嫌軍職尪收入不高「外遇小主管」！他揭前妻悲慘人生：莫看少年窮

（示意圖／報系資料照）

▲當職業軍人的原PO現在已經退伍享清福。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

感情生活始終是人生一大課題，有一名職軍退役的男網友近期便匿名分享自己和前妻離婚多年後的生活差異和心情，指出前妻當初可以在家當少奶奶，卻因為按耐不住寂寞，二度外遇戴老公綠帽，現在卻跟著一個薪水凍漲10幾年的小主管，辛苦工作、照顧小孩，反觀原PO現在已經退伍享清福，讓他直呼真是「三十年河東，三十年河西，莫看少年窮。」

有男網友昨（24日）在《爆料公社》發文分享，自己是一位軍校畢業的職業軍人，唸軍校時15歲就和母親一起背房貸買了2間公寓。畢業後任期為6年，在89年剛升任上士時結婚，當時22歲，月薪約3萬5。結婚3年後上士三級，月薪約4萬1。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不久後面臨退伍或是繼續留營的抉擇時，原PO傾向退伍，因為那時的老婆常常抱怨他錢賺不多，要繳房貸，還老是不在家，讓她自己顧小孩。「後來老婆就跑了，當時我兒子4歲，中間的諸多挽留就不多說了。」結果離婚後原PO才知道她又跟著之前曾經外遇過的對象，且離婚不到半年就又生了一個男孩，「等於她懷著別人的小孩還跟我上床。」

原PO續稱，當時只大概了解前妻的外遇對象是一個小主管，月薪好像4萬多，家裡有房子。「這十幾年我們都沒聯絡，只有我兒子還留著她的FB，昨天我兒子說她媽要約他去吃飯，我就說去吧。吃飯回來後兒子一直在看手機，跟我說他媽好像過得不怎麼好，這時我才看了前妻的一些FB貼文。」

原PO透露，前妻現在工作很累，顧小孩很累，經濟壓力大，老公薪水才4萬多，跟公婆同住又買不起房子搬不出去，「她現在老公十幾年前賺4萬多，現在還是4萬多，真會混。」

反觀原PO，離婚前月薪4萬1除了要扣掉房貸1萬，其它全讓前妻使用，每年還有十多萬的年終給前妻花，等於她不必上班，買的房子自己住；但現在，原PO離婚後薪水從4萬1一路到退伍時快7萬，月退+18%領4萬2，找了個8小時超輕鬆的工作月領3萬3，加起來一個月7萬5左右，而且房子十多年來已經有4間，目前公告價加起來約價值4千萬。

「我現在很感激她，當時如果不是她外遇跟人跑，我當時就真的退伍了，現在也許拼死拼活也賺不到7萬，更不用說買這麼多房子，還增值到數千萬，」這也讓原PO直呼「三十年河東，三十年河西，莫看少年窮。」

貼文曝光也引發網友熱議，「你不匿名，我就相信這不是國軍徵人廣告」、「很棒啊！不會因為離婚而過的死去活來，日子反而過得更好」、「軍人超穩啊，不過小孩還小時，女方會累到靠山靠海也不意外，不過耐不住寂寞就是咎由自取了」、「感謝你保衛國家，感謝你守護我們。希望你能找到更好的伴侶」、「最後是不是漏打了國軍招募專線電話？」「當軍人的一開始總是不怎麼樣，甚至有時還會被人嫌到好像比領基本工資還要差，幸苦過了，現在結果了，等於是風水輪流轉，要低調好好享受這得來不易的果實，畢竟不是每個人都熬得過來的。」

延伸閱讀
僑胞拿中華民國護照入境古巴遭拒…官員：不承認是國家　外交部回應
單親媽Makiyo「暴瘦23公斤」　她恢單僅5個月真實身材曝光
婆婆送白斬雞竟吐這「背後原因」　人妻嘆看出家中地位：只高於狗

ET快訊
北市再增6處科技執法　專抓「6項違規」
獨／衛斯理罕見動怒！　報警提告
創新高！　長榮航空發6個月年終
快訊／31秒看賴清德老家　內部畫面全曝光
一圖看賴清德老家違建變化！　並非舊有礦工工寮修建
每人最高10萬！2024勞保紓困貸款　4條件可申請
「3P是夢想中的事」　他把前女友性愛片全外流
快訊／住家突遭搜索　周典論被帶走

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

薪水上繳婆家「一堆家事要做」！人妻要逃了：不養這群白眼狼

快訊／限制放寬了！小三通入境大陸攜帶高粱酒　即日起可帶6瓶

創新高！長榮航空發6個月年終　機師調薪最高2萬元

嫌軍職尪收入不高「外遇小主管」！他揭前妻悲慘人生：莫看少年窮

國3增設桃園八德交流道！通車後可少塞8公里　119年完工

葬儀社前輩送大衣！他天冷翻出嚇壞「是往生牌？」　真相笑翻了

明晨再凍一波！連2天全台甩雨　冷空氣襲跨年「2地迎曙光碰運氣」

聖誕節轉運！「運勢一路飆升」TOP5星座　 金牛座財運旺爆

青年返鄉投票「車資只要113元」！提供近千名額　青民協募資達標

快訊／冷氣團還沒走！今夜明晨「13縣市低溫特報」　急凍跌破10度

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

野生林曉培快閃信義區　與街頭藝人飆唱「心動」

姊姊在寒冬睡夢中猝死　雞排妹與黃秀芳推廣CPR)

王心凌唱《愛你》吳謹言.黃小蕾現身　台上玩親親..讚她：內心非常強大

女兒堅持買魚刺青爸不准　拿了又放20秒...他輸了

薪水上繳婆家「一堆家事要做」！人妻要逃了：不養這群白眼狼

快訊／限制放寬了！小三通入境大陸攜帶高粱酒　即日起可帶6瓶

創新高！長榮航空發6個月年終　機師調薪最高2萬元

嫌軍職尪收入不高「外遇小主管」！他揭前妻悲慘人生：莫看少年窮

國3增設桃園八德交流道！通車後可少塞8公里　119年完工

葬儀社前輩送大衣！他天冷翻出嚇壞「是往生牌？」　真相笑翻了

明晨再凍一波！連2天全台甩雨　冷空氣襲跨年「2地迎曙光碰運氣」

聖誕節轉運！「運勢一路飆升」TOP5星座　 金牛座財運旺爆

青年返鄉投票「車資只要113元」！提供近千名額　青民協募資達標

快訊／冷氣團還沒走！今夜明晨「13縣市低溫特報」　急凍跌破10度

蝦皮購物「聖誕驚喜免運馬拉松」　即日起99元起免領券、免運無限次

台中勤美商圈轎車左轉與紅牌重機相撞　騎士瞬間噴飛影片曝

韋安／轉移老家違建爭議　賴清德攻侯友宜全靠公然造謠

趙少康稱「凱旋苑」租金貴是被逼的　李德維嘆：民進黨攻擊導致

網銀再發4點聲明　反對智冠與榮剛股權交換

薪水上繳婆家「一堆家事要做」！人妻要逃了：不養這群白眼狼

家人醒來發現陌生男在床上睡覺　前院車輛還「坐著一具女屍」

陸擬整頓網遊業嚇壞市場　預計將有「適應性修改」

沒藥醫！「殭屍鹿」疫情現蹤美國黃石公園　科學家警告傳人風險

地方首長執政周年　民進黨廣告批藍首長貪腐無能

餵魚見貓站池邊「以為是好奇」 下秒一撈獵物Get！眾人全驚呼

生活熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

辣妹暖暖包卡在胯下　阿伯目睹表情超驚恐

D乳網紅遭催婚！妹幫1句回擊秒KO

今晨7.5℃！16縣市低溫特報　「全台連下2天」時間曝

再凍一波！聖誕節清晨最冷「探9度」　「全台有雨」時間出爐　

獨／少子化衝擊碩班生源！淡江、中華、大葉等校多系碩士專班停招

冰封奇景！玉山主峰前風口鐵棚區如「冰凍隧道」

重機YT讚義大利「停讓行人」　實測狂批：台人到底有什麼問題

約好跨年！男友訂機票卻沒說「結局傻眼了」

好市多巧克力　未拆封竟爬滿螞蟻

把握年終！　4星座財運滾滾

獨步全球！公路局2修路工法奪專利　1坑洞7分鐘完成修補

正妹YTR遊日飯店床前「煎牛排」！網看傻

更多熱門

相關新聞

「謝中校」共諜案主管反升官　只有他被懲處想退伍

「謝中校」共諜案主管反升官　只有他被懲處想退伍

陸軍航特部航空601旅爆發共諜案，陸軍中校謝孟書涉嫌洩露該部隊極機密的「固安計畫」，還與中共情報人員密謀駕直升機叛逃；但軍方人士指出，該共諜網部分成員遭破獲後，身為主官的601旅郁姓少將旅長未被究責，負責保管機密文件的軍官也未受懲處，科室主管還在事後升了官，反而是與洩密無直接關聯的少校情報官被記過扛責。

公公偷翻媳婦內褲「太愛才這樣」　她被嚇到全身抖

公公偷翻媳婦內褲「太愛才這樣」　她被嚇到全身抖

她存款上百萬！表弟卻酸：比阿公那輩還不如

她存款上百萬！表弟卻酸：比阿公那輩還不如

她要求「第2胎從母姓」　準婆婆秒翻臉

她要求「第2胎從母姓」　準婆婆秒翻臉

大巨蛋何時辦演唱會　遠雄回應了

大巨蛋何時辦演唱會　遠雄回應了

關鍵字：

爆料公社職業軍人周刊王

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」！　醫一查：慢慢垂下來了

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

快訊／國1清晨「轎車撞行人」　當場死亡

9m高陸橋墜落...台中58歲男慘死國道　警證實遭多車撞輾

赤西仁、黑木梅紗宣布離婚

泡湯到一半…突起身抽菸！男業務下秒「直接倒地」身亡

一家5口拿台灣護照　入境古巴遭拒

辣妹暖暖包卡在胯下　阿伯目睹表情超驚恐

D乳網紅遭催婚！妹幫1句回擊秒KO

《全明星4》劉漢之求婚成功！希臘愛琴海浪漫下跪

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

499吃到飽復活！　電信3雄爭霸戰再起

今晨7.5℃！16縣市低溫特報　「全台連下2天」時間曝

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面