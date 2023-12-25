嫌軍職尪收入不高「外遇小主管」！他揭前妻悲慘人生：莫看少年窮

▲當職業軍人的原PO現在已經退伍享清福。（示意圖／CTWANT提供）

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感情生活始終是人生一大課題，有一名職軍退役的男網友近期便匿名分享自己和前妻離婚多年後的生活差異和心情，指出前妻當初可以在家當少奶奶，卻因為按耐不住寂寞，二度外遇戴老公綠帽，現在卻跟著一個薪水凍漲10幾年的小主管，辛苦工作、照顧小孩，反觀原PO現在已經退伍享清福，讓他直呼真是「三十年河東，三十年河西，莫看少年窮。」

有男網友昨（24日）在《爆料公社》發文分享，自己是一位軍校畢業的職業軍人，唸軍校時15歲就和母親一起背房貸買了2間公寓。畢業後任期為6年，在89年剛升任上士時結婚，當時22歲，月薪約3萬5。結婚3年後上士三級，月薪約4萬1。

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不久後面臨退伍或是繼續留營的抉擇時，原PO傾向退伍，因為那時的老婆常常抱怨他錢賺不多，要繳房貸，還老是不在家，讓她自己顧小孩。「後來老婆就跑了，當時我兒子4歲，中間的諸多挽留就不多說了。」結果離婚後原PO才知道她又跟著之前曾經外遇過的對象，且離婚不到半年就又生了一個男孩，「等於她懷著別人的小孩還跟我上床。」

原PO續稱，當時只大概了解前妻的外遇對象是一個小主管，月薪好像4萬多，家裡有房子。「這十幾年我們都沒聯絡，只有我兒子還留著她的FB，昨天我兒子說她媽要約他去吃飯，我就說去吧。吃飯回來後兒子一直在看手機，跟我說他媽好像過得不怎麼好，這時我才看了前妻的一些FB貼文。」

原PO透露，前妻現在工作很累，顧小孩很累，經濟壓力大，老公薪水才4萬多，跟公婆同住又買不起房子搬不出去，「她現在老公十幾年前賺4萬多，現在還是4萬多，真會混。」

反觀原PO，離婚前月薪4萬1除了要扣掉房貸1萬，其它全讓前妻使用，每年還有十多萬的年終給前妻花，等於她不必上班，買的房子自己住；但現在，原PO離婚後薪水從4萬1一路到退伍時快7萬，月退+18%領4萬2，找了個8小時超輕鬆的工作月領3萬3，加起來一個月7萬5左右，而且房子十多年來已經有4間，目前公告價加起來約價值4千萬。

「我現在很感激她，當時如果不是她外遇跟人跑，我當時就真的退伍了，現在也許拼死拼活也賺不到7萬，更不用說買這麼多房子，還增值到數千萬，」這也讓原PO直呼「三十年河東，三十年河西，莫看少年窮。」

貼文曝光也引發網友熱議，「你不匿名，我就相信這不是國軍徵人廣告」、「很棒啊！不會因為離婚而過的死去活來，日子反而過得更好」、「軍人超穩啊，不過小孩還小時，女方會累到靠山靠海也不意外，不過耐不住寂寞就是咎由自取了」、「感謝你保衛國家，感謝你守護我們。希望你能找到更好的伴侶」、「最後是不是漏打了國軍招募專線電話？」「當軍人的一開始總是不怎麼樣，甚至有時還會被人嫌到好像比領基本工資還要差，幸苦過了，現在結果了，等於是風水輪流轉，要低調好好享受這得來不易的果實，畢竟不是每個人都熬得過來的。」

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