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實測／AirPods Pro 2開箱動手玩　不只有USB-C、更好用的適應模式來了

▲▼ Apple,AirPod Pro 2,耳機,蘋果,開箱,實測,評測。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ AirPods Pro 第二代開箱實測。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

最近蘋果（Apple）推出了全新的 AirPods Pro 第二代，並且於稍早之前正式在台推出，這是一款搭載了最新 Apple H2 晶片的無線耳機，不僅帶來了突破性的聽覺體驗，耳機本身更以其獨特的功能、設計及蘋果生態系，成為果粉之間討論度相當高的耳機。

▲▼ Apple,AirPod Pro 2,耳機,蘋果,開箱,實測,評測。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ OPEN！開箱內長這樣。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ Apple,AirPod Pro 2,耳機,蘋果,開箱,實測,評測。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 背面可以看到印有 AirPods Pro 第二代的相關字樣。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ Apple,AirPod Pro 2,耳機,蘋果,開箱,實測,評測。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 包裝內隨附的說明書等文件。（圖／記者樓菀玲攝）

首先從帳面規格來看，蘋果聲稱 AirPods Pro 第二代的聲學效果非常出色，其最新的 H2 晶片使耳機呈現更好的音質和個性化空間音訊，聆聽過程可以感受到身臨其境的環繞音效。

防塵、抗汗抗水功能相比上一代的 IPX4，這次第二代則是提升為 IP54，並且內建低失真音訊驅動器、放大器、轉換器與藍牙 5.3 傳輸技術，搭配 H2 晶片和蘋果自家演算法可以有更好聲音表現。

現在大家都很期待 AirPods Pro 第二代未來搭配 Vision Pro 會有如何表現，蘋果保真壓縮高音質音樂實際上聽感又會是如何。

延續上一款產品 AirPods Pro 的特色，AirPods Pro 第二代主動式降噪依然好用，能將背景噪音減少達兩倍，而通透模式則是可以讓使用者在需要時可以清晰聽見周圍環境，不至於到無法感應到外界音量而發生危險。

外觀上，AirPods Pro 第二代延續了其經典設計，同時新增了觸控功能，使用中可透過向上或向下滑動耳機柄來播放音樂或調整音量，操作簡便直觀還不用特地拿出手機就能控制，尤其是在運動、步行移動等不一定有空手可以拿手機的情況格外適用。

▲▼ Apple,AirPod Pro 2,耳機,蘋果,開箱,實測,評測。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ AirPods Pro 第二代乍看之下外觀沒有什麼變化。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ Apple,AirPod Pro 2,耳機,蘋果,開箱,實測,評測。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 背面印有「蘋果於加州設計、中國組裝」的字樣。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ Apple,AirPod Pro 2,耳機,蘋果,開箱,實測,評測。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 多出的掛繩孔是這次第二代的設計。（圖／記者樓菀玲攝）

▲▼ Apple,AirPod Pro 2,耳機,蘋果,開箱,實測,評測。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 捨棄祖傳 Lightning 插孔改用 USB-C，多了揚聲器。（圖／記者樓菀玲攝）

萬眾期待的 USB-C MagSafe 充電盒來了

跟著耳機本人一起隨附的 MagSafe 充電盒還具備「精確尋找」功能，配備內建揚聲器可以讓那些常常一天到晚忘記充電盒放哪的人（對就是我），可以比較容易聽到充電盒發出的聲音，這次發出的聲音比較高頻、大聲，蘋果這方面沒有太誇大其詞，的確是好找許多。

在續航力方面，AirPods Pro 第二代也有了明顯的提升，在啟用新一代 ANC 的情況下，單次充電可提供長達 6 小時的聆聽時間，搭配充電盒後，總聆聽時間可達 30 小時。

AirPods Pro 第二代承襲 iPhone 15 系列所帶來的重大改變，耳機自然也支援 USB-C 充電埠，告別祖傳 Lightning 接孔，使充電不用再侷限於特定線材，可喜可賀。

如果你本身就有 iPhone 15 的話，現在還可以透過線材來為 AirPods Pro 進行供電，不過隔壁棚 Android 陣營行之有年的手機無線反向充電，套用在蘋果身上依舊不可行，雖然我們知道蘋果有申請類似的專利，顯然庫克刀法還暫時不允許這項功能實現。

▲▼ Apple,AirPod Pro 2,耳機,蘋果,開箱,實測,評測。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 不過耳機本體倒是外觀沒有太大不同。（圖／記者樓菀玲攝）

不只是規格升級，還有更多新功能

說到 AirPods Pro 第二代，不得不提到蘋果自家的「個人化空間音訊」功能，每個人對聲音的感知方式因頭部和耳朵的大小、形狀而異，所以我們可以透過 iPhone 來根據自己的耳朵造型（？）來客製化聆聽體驗，達到調整環繞音效、深化聽感的目的。

不過這個功能也有使用先決條件，只能在 iOS 17 環境的設定選單才能為耳機進行客製化，之後就能透過「原深感測」相機來進行不到一分鐘的掃描過程，接著如此一個專屬自己耳朵結構的聲音設定就完成了。

其次是這次蘋果也很強調耳機應用於 FaceTime 的使用體驗，如果是在我們已經完成前文提到的個人化空間音訊設定的前提之下，利用耳機進行群組通話時，追加的動態頭部追蹤技術，可以讓通話中的每個人聽起來就像是在同一個空間講話。

不過礙於記者實際測試時只有跟一人完成通話過（邊緣人？），雖然無法完整體驗到多人環境下的「同一空間感」，但確實實際感受已經相當近似通話者宛如身旁，可以理解蘋果想要藉由這項技術拉近人與人之間的距離。

畢竟當今已經是視訊通話不可或缺的時代，透過科技來解決距離所帶來的溫度感也是一種方式，但也能理解不是每個人都會在意這項功能，因此算是有點見仁見智。

▲▼ Apple,AirPod Pro 2,耳機,蘋果,開箱,實測,評測。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 可以自己客製化空間音訊這點算是好功能。（圖／記者樓菀玲攝）

聲音感知成亮點，實用度最高新功能

另外本次追加的適應性模式，算是融合「主動式降噪」和「通透模式」的折衷選項，耳機會根據環境狀況自動調整噪音控制，預設操作是按住任意一邊耳機的力度感測器就可切換。

記者實測認為聲音感知是這次 AirPods Pro 第二代的亮點，雖然老調重彈這在其他品牌上不是什麼標新立異的新功能，但這項功能實裝總算是讓所有使用者等到這一天到來。

過往的操作邏輯是降噪模式和通透模式之間的切換沒這麼「智慧」，仍然需要人工手動切換，中間的時間差其實用久了會有點繁瑣，如果索性放棄手動切換只用通透模式又會覺得捨棄降噪功能很可惜。

原本的第一代產品和 AirPods Max可以滑動手勢直接在耳罩切換，或是透過 iOS、macOS、watchOS 的操作介面來改變模式，還沒辦法像第二代可以直接偵測環境音自動切換。

應用在辦公室場合的使用環境，平常沒人找你講話的時候就是降噪模式聽自己的音樂，一旦有人靠近搭話就會自動切換成通透模式。

而且蘋果對聲音來源的偵測並非照單全收，如果是咳嗽聲、打噴嚏、碰撞聲這種不像是對話句子的聲音就不會啟用自動切換。比照這套邏輯也許室友的打呼聲或許一樣可行？

目前實測體感適應性模式切換兩種聲音的時間差非常短，大概只要 1 秒就能快速切換通透或是降噪模式，而除了說話之外，旁邊有人清唱的情況之下（雖然我不知道這個狀況是否常見），耳機也會馬上從降噪切換為通透模式。

▲▼ Apple,AirPod Pro 2,耳機,蘋果,開箱,實測,評測。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 聲音感知成為這次第二代的最大亮點。（圖／記者樓菀玲攝）

全新操作手勢，上下滑動即可改音量

AirPods Pro 第二代和第上一代都有觸控控制功能，除了基本的多媒體控制、通話控制功能之外，這次新增了可透過耳機柄上的電容式感應層控制，使用者可以上下滑動直接調整音量。

前文提到的適應性模式如果你沒有很喜歡，想要自己掌握模式之間切換的主導權，那麼一樣可以自己選擇設定模式切換來自行操作，

蘋果這次號稱採用了感測器融合技術和機器學習，目的是用來準確識別使用者的手勢習慣，減少系統錯誤判斷的可能性，不過由於耳機柄能做的操作其實也沒有很多，要到誤判的程度目前感覺下來還好，這點需要長時間使用驗證。

⊙ 按一下即可播放或暫停媒體
⊙ 按一下即可接聽電話、靜音或解除靜音
⊙ 按兩下即可結束通話
⊙ 按兩下即可跳至下一首曲目
⊙ 按三下即可跳回上一首曲目
⊙ 按住即可切換聆聽模式
⊙ 向上或向下滑動即可調整音量 *NEW

在 iOS 設定選單中的 AirPods 設定偏好專區，所有與 AirPods 相關的設定和偏好都被整合在一個地方，但系統只會在耳機正在使用的狀況下顯示。

這意味著，無論是更改聆聽模式、調整觸控控制設定，還是設定個人化空間音訊，都能夠在此完成客製化設定，如果你擔心耳塞不夠服貼，耳塞套測試功能讓系統幫你鑒定，你選擇的耳塞套尺寸是否達到最佳隔音效果和聲學性能。

▲▼Apple,AirPod Pro 2,耳機,蘋果,開箱,實測,評測。（圖／記者樓菀玲攝）  ▲▼Apple,AirPod Pro 2,耳機,蘋果,開箱,實測,評測。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 詳細設定可以在手機上完成操作。（圖／記者樓菀玲攝）

日常生活、音樂、遊戲實測體驗分享

進入到實際使用體驗，實測幾種記者常聽的音樂類型，搭配耳機本身內建低失真音訊驅動器和放大器等相關功能聽感測試均以一般普通消費者角度分享，實際聆聽請依個人狀況為準，以下內容僅代表記者本人感受做為參考。

Tate McRae – greedy

音樂在一開始就展現強烈的節奏感，人聲與旋律各具特色，彼此之間相互輝映卻又不會相互搶戲，達到了一種微妙的平衡，實際聽感低音表現還算不錯，保留聲音細節的狀況下，讓鼓點驅動旋律帶出節奏感。

羊文学 - more than words

高音部分的演繹既慵懶又帶點輕快，主奏和弦的融合恰到好處，主旋律以吉他為主，後面開始加入了其他樂器仍然能聽出層次感，背景中的純音樂演奏與人聲融合得相當不錯，倆倆交疊不會過於突兀，實際聆聽感受相當豐富。

MyGO!!!!! - 詩超絆

前奏透過大量口白的鋪陳，主唱的聲音清晰而充滿情感，鼓點增強了歌曲的動感和情緒張力。整首歌中，「唸詩」的演唱手法帶動聆聽時的渲染力，描繪出編曲本身的廣闊和清晰度。

像是在一般步行通勤、搭乘大眾運輸的使用狀況下，車輛移動的風噪聲、路旁汽機車的引擎聲等環境噪音，實際在降噪模式下可以降低不少，體感音量只需要開到大約 30-40% 左右就可以很清楚聽到音樂，開到 50% 反而會太大聲。

如果遇到汽車喇叭、鳴笛聲還是可以稍微聽到聲音，但相比什麼都沒有的情況之下，降噪模式可以降低原本尖銳聲音所帶來的不適感，不過考慮到台灣的交通狀況，一般步行仍然還是建議使用通透模式為佳。

AirPods Pro 第二代隨附了幾種不同尺寸的耳塞，實際配戴感受沒什麼缺點可挑剔，但隔音效果不能說到毫無缺點，由於耳塞材質並非海綿，因此可以理解隔音效果會稍微打折，如果是很在意隔音的人可以等日後第三方廠商推出的替換耳塞。

▲▼ Apple,AirPod Pro 2,耳機,蘋果,開箱,實測,評測。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 耳機隨附不同尺寸大小的耳塞。（圖／記者樓菀玲攝）

這次的 iPhone 15 Pro 系列（還有 M 系列的 iPad）破天荒可以遊玩大型遊戲，記者開啟《惡靈古堡 8：村莊》進行遊玩，針對遊戲內各方面的音效體驗、延遲感分享實際心得。

開場直接進入主角伊森與米婭的溫馨家庭日常，兩人在廚房的閒話家常隨即被克里斯的槍聲打斷，在劇情動畫的橋段當中，基本就是當作在看影片，若搭配空間音訊設定可以得到更好的沉浸式 3D 音效。

接著跟著主角伊森踏入歐洲鄉下小村莊，這時候的玩家開始要進入戰鬥與敵人交戰，來自四面八方的狼人嘶吼聲確實將氣氛營造得十分到位，可以直接從聲音來源來判斷敵人等一下會從哪邊衝出來。

由於主角大部分狀況都是使用槍枝來進行戰鬥，記者也針對槍聲等音效紀錄聽感，首先是玩家最在意的延遲感，從玩家按下按鈕開槍到耳朵聽到槍聲，中間的時間延遲已經接近同步但仍有一點點點點時間差，沒有過往藍牙耳機慣例會有的聲音畫面很明顯有時間差的狀況。

當然如果你身處在一個環境干擾比較嚴重的環境下，這個延遲感肯定是會落差更大，整體來說不至於會影響玩家判斷到完全不可用的程度，若你玩的是音樂遊戲，耳機只能當作輔助，實際遊玩還是得靠目壓才不會斷康。

 ▲▼ Apple,AirPod Pro 2,耳機,蘋果,開箱,實測,評測。（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 遊戲測試以《惡靈古堡 8：村莊》做為參考。（圖／記者樓菀玲攝）

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