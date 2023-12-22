iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

▲蘋果經銷商德誼今中午舉行快閃折扣，吸引大批排隊人潮。（圖／記者蔡明華攝）

記者陳俐穎／台北報導

德誼數位於今（22）日在台大門市舉辦限量快閃特賣會，由於iPhone下殺最低折扣1折起，也吸引許多果粉參與，原訂中午12點開始的活動，目前已經聚集許多排隊人潮，甚至排隊人潮橫跨五個店面，更有果粉昨日就開始夜排，就為了搶到特價福利。

▲果粉不畏寒冬夜排搶便宜 。（圖／讀者提供）

此次特賣會福利，iPhone X（64G）下殺1折，售價不到4000元。iPhone 14系列（128G）也只要4折，除此之外，其他商品則是2至5折不等。

排第一的果粉甚至從昨天早上就開始排，也因為折扣力度大，所以才決定來排隊搶優惠。

德誼數位表示，凡購買Apple Watch系列可享 4折起優惠，即刻感受回饋狂降！另外Bose、Marshall等音響亦5折起優惠，可輕鬆購買享有沉浸式極致高品質音質。

▲蘋果經銷商德誼快閃折扣。（圖／記者蔡明華攝）

針對學生族群，德誼數位祭出學生新機激省方案大省荷包，購買MacBook Pro (M3晶片)、iPad可享學生獨享95折優惠且加贈超值配件組合限量20組，另外搭配iPhone 15全系列指定方案，即可享受主機95折的超值優惠，讓您擁有全新的蘋果體驗。德誼數位再推出iPhone電池舊換新優惠活動，凡iPhone 指定機型更換電池機款最高享有3折優惠。

