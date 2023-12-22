　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

▲▼蘋果經銷商德誼快閃折扣。（圖／記者蔡明華攝）

▲蘋果經銷商德誼今中午舉行快閃折扣，吸引大批排隊人潮。（圖／記者蔡明華攝）

記者陳俐穎／台北報導

德誼數位於今（22）日在台大門市舉辦限量快閃特賣會，由於iPhone下殺最低折扣1折起，也吸引許多果粉參與，原訂中午12點開始的活動，目前已經聚集許多排隊人潮，甚至排隊人潮橫跨五個店面，更有果粉昨日就開始夜排，就為了搶到特價福利。

▲▼果粉不畏寒冬夜排搶便宜 。（圖／讀者提供）

▲果粉不畏寒冬夜排搶便宜 。（圖／讀者提供）

此次特賣會福利，iPhone X（64G）下殺1折，售價不到4000元。iPhone 14系列（128G）也只要4折，除此之外，其他商品則是2至5折不等。

排第一的果粉甚至從昨天早上就開始排，也因為折扣力度大，所以才決定來排隊搶優惠。

德誼數位表示，凡購買Apple Watch系列可享 4折起優惠，即刻感受回饋狂降！另外Bose、Marshall等音響亦5折起優惠，可輕鬆購買享有沉浸式極致高品質音質。

▲▼蘋果經銷商德誼快閃折扣。（圖／記者蔡明華攝）

▲蘋果經銷商德誼快閃折扣。（圖／記者蔡明華攝）

針對學生族群，德誼數位祭出學生新機激省方案大省荷包，購買MacBook Pro (M3晶片)、iPad可享學生獨享95折優惠且加贈超值配件組合限量20組，另外搭配iPhone 15全系列指定方案，即可享受主機95折的超值優惠，讓您擁有全新的蘋果體驗。德誼數位再推出iPhone電池舊換新優惠活動，凡iPhone 指定機型更換電池機款最高享有3折優惠。
 

ET快訊
LIVE／馮迪索遭告性侵！誇張情節曝光　iPhone一折人潮
冷到聖誕節！　跨年天氣出爐「2地雨中倒數」
沒穿內衣北車發麵包！　「H半球」白肌妹身分起底
馮迪索公司爆「潛規則」！女助理被叫上床　高層脫襯衫
快訊／3官兵仍未尋獲　艦指部曝「安全索撕裂」
剪斷男友命根「沖馬桶」！　彰化狠女判刑定讞
馮迪索浴室性侵完問：手機在哪？　女助理忍13年提告內幕曝

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

科技網紅評「2023最佳手機」Google再奪冠　蘋果僅抱走2獎

台灣手機熱銷榜出爐！　一款 Android 贏過 iPhone 15

AI相關詐騙奪冠！　LINE公布五大「錯假訊息」

實測／AirPods Pro 2開箱動手玩　不只有USB-C、更好用的適應模式來了

iOS 18內部代碼曝光　洩漏iPhone 16內部規格

加快生產　爆料：蘋果明年2月販售Vision Pro

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

科技網紅評「2023最佳手機」Google再奪冠　蘋果僅抱走2獎

台灣手機熱銷榜出爐！　一款 Android 贏過 iPhone 15

AI相關詐騙奪冠！　LINE公布五大「錯假訊息」

實測／AirPods Pro 2開箱動手玩　不只有USB-C、更好用的適應模式來了

iOS 18內部代碼曝光　洩漏iPhone 16內部規格

加快生產　爆料：蘋果明年2月販售Vision Pro

「台日雙獅會」重啟　統一獅明年2月赴日交流、啦啦隊女孩隨行

3好友鐵軌旁自拍　女開心比讚「下秒就被火車撞」驚險畫面曝

泰版《櫻桃魔法》男男泡溫泉洩大胸肌！　海外放送突喊卡…秒下架

蘇打綠罕見挑戰唱跳！　阿龔「狂飆舞技」累癱崩潰了

亮・珠寶／李聖經多色寶石上身好時髦　十字架項鍊炫目

不婚不生成新常態「連帶影響購車喜好」！全方位日系小車備受關注

天氣寒冷！橘貓被挖起床顧店　整天臭臉瞪阿母：還沒睡飽啦

寒流來襲！思源埡口迎淞霧　「雪山白頭」絕美畫面曝光

2貓取名「騙幾、羅賴把」！飼主疑惑第3隻要叫什麼？　留言超爆笑

日網友見椅子「1設計」驚呼天才！網曝台灣早就有大讚：超貼心

3C家電熱門新聞

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

科技網紅評「2023最佳手機」Google奪冠

台灣手機熱銷榜出爐！　一款 Android 贏過 iPhone 15

年末3C優惠不斷　三星旗艦機「一元起標」

AI預測死期！丹麥研究員開發成功：準確度78%

升級注意！蘋果關閉iOS 17.1.1、17.1.2 驗證頻道

全新功能曝光！iPhone 16傳全系列搭載「2大按鈕」

iOS 18內部代碼曝光　洩漏iPhone 16內部規格

從蘋果跳槽到安卓「用2年回不去」激讚3功能

實測／AirPods Pro 2開箱動手玩

蘋果2024產品亮點多　AirPods、Apple Watch推重大升級

Apple Watch明年更新　兩大健康功能登場

AI相關詐騙奪冠！　LINE公布五大「錯假訊息」

血氧專利惹糾紛　蘋果兩款Apple Watch停售

更多熱門

相關新聞

實測／AirPods Pro 2開箱動手玩

實測／AirPods Pro 2開箱動手玩

最近蘋果（Apple）推出了全新的 AirPods Pro 第二代，這是一款搭載了最新 Apple 晶片的無線耳機，不僅帶來了突破性的聽覺體驗，而且以其獨特的功能和設計，成為果粉之間討論度相當高的耳機。

iPhone別充到100%　6電池長壽訣竅曝光

iPhone別充到100%　6電池長壽訣竅曝光

蘋果2024產品亮點多　AirPods、Apple Watch推重大升級

蘋果2024產品亮點多　AirPods、Apple Watch推重大升級

蘋果iPad、MacBook改用OLED　外媒：對友達、群創造成打擊

蘋果iPad、MacBook改用OLED　外媒：對友達、群創造成打擊

紀錄日常不怕被偷窺！　蘋果「日誌」App正式上線　

紀錄日常不怕被偷窺！　蘋果「日誌」App正式上線　

關鍵字：

蘋果德誼

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

冬眠級「三明治蓋被法」暖整夜！1部位最多人忽略

即／理科太太遭起訴！蒐集老公病史　涉違反個資法　

冬至寒流發威！清晨6.7℃「19縣市極寒冷」

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

馮迪索浴室性侵完事問：手機在哪？女助理忍13年揭內幕

黎姿半癱弟弟「站起來了」！

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面