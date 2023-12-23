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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

記者受陸指示做「侯康」超車假民調　綠委指金溥聰先知：真的有人做假

▲▼林楚茵時事聯訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委林楚茵。（圖／記者陳煥丞攝）

記者杜冠霖／台北報導

台中地檢署嚴查境外勢力介入選舉，發現某網林姓記者，涉嫌接受中共褔建省委員會指示，製作侯康配領先的假民調高達8次並發布相關不實報導，檢方昨依違反反滲透法、總統副總統選舉罷免法將林男聲押獲准。民進黨立委林楚茵今（23日）表示，這是中國操作假民調介選鐵證，原來金溥聰說「有人捧錢在找民調公司操作民調」是真的，該說他是先知還是早知情？

檢方查出，林姓記者涉嫌接受「中共褔建省委員會」官員指示，由蘇男在今年10月間，佯以派員面訪民眾，或隨時抽取北、中、南各300人以上民眾作電話訪問，卻未實際面訪或電訪，捏造不實民意調查共8次。

林男等人進行數據調整後加工製成圖表，再透過「指傳媒」等網站，或以「指動新媒體傳播有限公司」名義，接連在「元丰傳媒」、「藍鵲新傳媒」網站，發布相關不實民意調查報導，內容包括國民黨的侯康配33.05％，微幅領先民進黨賴蕭配的32.19％，並大幅領先柯吳配的18.38％。

檢方認定，林、蘇2人涉犯違反反滲透法第7條、總統副總統選舉罷免法第90 條第3 項，以文字、圖畫、錄音、錄影或他法，散布或傳播不實之事項等罪嫌重大，且有事實足認有逃亡、勾串共犯或證人及湮滅、偽造證據之虞，向法院聲請羈押禁見，林男裁定收押，但蘇則裁定請回。蘇男部分檢方將提出抗告。

對此，林楚茵表示，今年7月侯友宜競辦執行長金溥聰放話說「有人捧錢在找民調公司操作民調」，結果檢調發現，涉嫌做假民調的就是拿中國政府的錢，沒有做過任何電訪或面訪，就幫國民黨捏造出民調支持度第一的結果，而且還高達八次，「原來金溥聰說的是真的！該說他是先知還是早知情？」

林楚茵指出，國民黨把中國招待台灣村里長免費旅遊並要求支持國民黨候選人淡化為一般交流，現在又被爆出假民調就是為了創造國民黨假支持度，「國民黨再次選擇對中國介選鐵證視而不見，更加證明了國民黨就是協同中國介選的幫兇！」

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2024總統民調國民黨金溥聰林楚茵民進黨台海局勢介選

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