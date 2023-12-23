賴清德不拆違建　柯文哲：看行事風格就知道「以後一定變獨裁者」

▲柯文哲到桃園山仔頂市場掃街。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲位在新竹市隆恩段農業用地違規作為遊覽車停車場，22日請大型機具進行開挖及復原工程，但面對柯營稱柯2008年取得土地時已是停車場，民進黨發言人卓冠廷爆2020年曾重新整地，無法全推給前地主。對此，柯文哲23日要卓拿出證據，另也批評民進黨總統候選人賴清德不拆違建，看行事風格就知道「以後一定變獨裁者」。

柯文哲23日上午到桃園平鎮山仔頂市場掃街，針對目前新竹隆恩段農業用地挖出的廢棄物如何處理？柯文哲表示，以自己的個性，當天晚上就可以敲掉了，但為什麼要等，就是因為挖起來廢棄物要丟哪，有一定的標準，所以才拜託新竹市議員李國璋幫忙處理，「廢棄物不是挖起來就算了，還要看倒到哪裡，倒廢棄物有一定的標準。」

至於過去民眾黨將新竹棒球場稱為「大秘寶」，現在挨批停車場才是「新竹大秘寶」？柯文哲說，買來的時候就已經鋪水泥混凝土了，就算有埋什麼東西，也是之前做的。

針對外界質疑2020年有整地？柯文哲表示，自己從來沒有去過，就他所知，當年買來就鋪混凝土了，所以裡面有什麼東西，也是在2008年以前。媒體追問，卓冠廷爆料說2020年有重新整地過，柯文哲強調，「要講的人就拿證據出來，不要隨便講一講」。

另外，面對自己已拆違規使用的停車場，是否會要求賴清德也拆萬里老家違建？柯文哲先是嘆了一口氣後直言，「唉，坦白講，我是不曉得賴清德在『ㄍㄧㄥ』什麼？該拆就拆，韓國瑜、蘇嘉全都處理了，我是無法理解，所以我說從那行事風格就知道，這個以後一定變獨裁者。」