曝柯文哲農地空照圖　卓冠廷打臉：3年前重新整地沒辦法推給前地主

▲民眾黨總統候選人柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲遭踢爆購入農地作為收租停車場使用，柯文哲競辦總幹事黃珊珊說明，此地是包含柯家在內的5位地主在2008年購入的，但2007年就已被整地成停車場。對此，民進黨議員卓冠廷昨（22日）曝空照圖表示，柯文哲一夥人取得土地後，在2020年還重新整地過，並痛批柯，「前地主違法，所以繼續違法就沒問題？」

面對柯文哲在新竹市購入農地作為收租停車場使用一事，黃珊珊昨日說明，柯文哲的農地，是在2008年7月包含柯家在內的5位地主所購入的，且在購入前就已整地成停車場，並於2020年8月有遊覽車業者找上地主承租此地作為停車場使用。

然而，卓冠廷貼出空照比對圖表示，真的不用一直說柯文哲單純，柯文哲不知情，柯文哲買來就這樣，因為就不是這樣。「阿北是成年人，成年人該面對自己的責任。」

卓冠廷提到，柯文哲陣營聲稱，這塊特農地，2008年7月柯文哲取得時，已經是停車場，但，「難道前面的人這樣使用，所以繼續違法沒問題？」

同時，卓冠廷進一步揭露，事實上，在柯文哲一夥人取得土地之後，還在2020年重新整地，成為遊覽車停車場，這部分跟前任地主一點關係都沒有。

卓冠廷點出，2019年以前的航測圖，都還是小客車的格位而已；2020年10月的航測圖，土地呈現「再度整地」的狀況；2020年12月的地景以及2021年11月的航測，則顯示此地已經成為遊覽車停車場。

桌冠廷強調，2020年重新整地，代表柯文哲沒辦法把廢棄物都推給前一手地主，請柯文哲主動出面說明。