蕭美琴認有同志忘了初衷　柯文哲：民進黨最大特色「有反省沒改進」

▲柯文哲到桃園山仔頂市場掃街。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨副總統候選人蕭美琴於22日在副總統政見發表會上表示，民眾黨總統候選人柯文哲提出的政見都似曾相識，都是民進黨正在做的；另也坦言民進黨有些同志犯了錯，都是必須檢討改進的地方。面對蕭美琴認錯，柯文哲23日表示，民進黨最大的特色就是「有反省沒改進」，嘴巴講講，後面還不是繼續？

柯文哲23日上午到桃園平鎮山仔頂市場掃街，並接受媒體訪問。針對22日有無看吳欣盈政見發表會，認為吳表現如何？有些人認為吳一直低頭看稿，且有點緊張，沒將時間用完？柯文哲認為，吳欣盈表現還算沈穩，就是很正經的講政見，不是把它當作call in節目，「我倒覺得這是我們比較特別的個性，講完就講完了，不會想去湊時間塞滿。」

至於蕭美琴在政見會上說，柯文哲提出的政見，很多都是民進黨已經在做的，其中包括外交路線？柯文哲說，民進黨跟他最大的不同點，就是「民進黨都用說的，我都是用做的」，例如民進黨要蓋社宅，他自己實際去蓋完了，但民進黨卻是「口號很多，但都規劃中」，民進黨的口號或計畫不會少，問題是都停在那，沒有認真做。

媒體追問，蕭美琴於昨政見會上認錯，坦言民進黨的確有做不好的地方，這對綠營選情有無加分？柯文哲提及，人家說反省改進，「民進黨最大特色就是有反省、沒有改進，嘴巴講一講，後面還不是繼續？」