　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴：賴蕭是延續蔡英文外交路線最好組合　「沒有疑賴，只有信賴」

▲民進黨副總統候選人蕭美琴於電視政見發表會後發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨副總統候選人蕭美琴於電視政見發表會後發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

副總統候選人電視政見會今（22日）晚間登場，對於國際情勢，民進黨副總統候選人蕭美琴表示，國內有人附和對岸，一直在炒作和散布「疑美論」跟「疑賴論」，但蔡英文對兩岸關係的處理，就是「冷靜不躁進、理性不挑釁」，這是國際社會信賴台灣的基礎。而賴清德跟蕭美琴是能夠延續蔡英文路線，最有能力的一組候選人，腳步穩健。沒有疑賴，只有信賴。

蕭美琴表示，從美國回來，常聽到民眾說覺得選舉很煩、仇恨太多，愛與和解太少，讓人感到厭倦。我想特別提醒大家，製造分裂，讓民眾對政治感到失望、反感，而不願意出來投票，甚至對民主的價值感到懷疑，這就是對岸介入台灣大選最重要的目的。

蕭美琴解釋，很多人說對岸介入選舉，是為了幫誰打誰，其實不只這樣。對岸介入選舉，不見得能操作選舉的結果，而是要在國內製造分歧、仇恨與對立的氣氛，破壞人民彼此的信任，傷害政黨之間合作的可能，打擊整個民主制度的健全運作，造成我們國際的孤立。

蕭美琴表示，選舉期間，也注意到國內有人附和對岸，一直在炒作和散布「疑美論」跟「疑賴論」。要在這裡跟大家報告，蔡英文總統對兩岸關係的處理，就是「冷靜不躁進、理性不挑釁」，負起國際責任，維持兩岸現狀，這是國際社會信賴台灣的基礎。而賴清德跟蕭美琴是能夠延續蔡英文路線，最有能力的一組候選人，這也是大家所公認的。

蕭美琴指出，疫情期間，全世界疫苗都缺貨，美國政府伸出友誼的手，及時優先讓台灣獲得疫苗的捐贈。當台灣受到軍事威脅、外交打壓的時候，也是美國跟我們充分合作，一起度過挑戰和難關，也優先跟我們簽署了第一批的貿易協定。

蕭美琴表示，美國和台灣是堅實的夥伴，彼此都相信民主，對印太地區的和平繁榮，也都有堅定的決心。台灣是區域內有能力，也負責任的一份子，會跟愛好和平的朋友們團結在一起，為區域的和平做出貢獻。我們立場堅定，方向確立，腳步穩健。沒有疑賴，只有信賴。

蕭美琴指出，不少國際友人，反而注意到國民黨的高層，包括趙少康和侯友宜在台灣、在美國，甚至是派人到中國講的，都不太一樣，包括兵役制度、軍購政策，這些外國朋友自然會心生懷疑、感到疑惑。所以，我認為你們在散布疑美、疑賴論之前，才更應該要把自己的國家安全論述先整合好，不樣再變來變去。

ET快訊
起薪最高5.4萬元　台灣港務公司正、備取206人
張致恒劈5女「改賣情趣用品」　疑交不出房租遭趕…妻低潮PO文
全台急凍「59人猝死」！最小死者僅出生21天
婚禮到一半突現寶寶心跳聲　陳熙鋒嫩妻宣布「懷兒子」乾爹豪送1
八點檔女星罹癌切除甲狀腺　又發現腫瘤
《嗨！營業中3》庹宗康消失！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜讚他政見會表現最好！　趙少康再喊：兄當選就是我的老大

分析／吳欣盈全程念稿零互動　母語非中文仍努力闡述政見展誠意

選戰觀察／400年來第一戰！侯友宜「回嘉」　盼「嘉義人支持家己人」

分析／趙少康不被口誤打亂節奏！開炮又遞橄欖枝　宛如「戰情室」上線

分析／蕭美琴「英」式論述講政策也回爭議　趙少康重拳打在棉花上

蕭美琴：賴蕭是延續蔡英文外交路線最好組合　「沒有疑賴，只有信賴」

趙少康要蕭美琴放心！　「國民黨執政會繼續請妳為外交打拚」

質疑趙少康沒提政見　幕僚：蕭美琴來報告政見不是上少康戰情室

蕭美琴：有些同志忘了初衷、犯了錯　「都是民進黨必須檢討的地方」

快訊／認口誤！趙少康三度澄清　「侯友宜是我老大，是最好的總統」

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

伍佰演唱會被要求「加班」！　現場開唱「新歌」：我要下班XD

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

教授回憶國中事蹟　自製噴霧器險些出糗

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

侯友宜讚他政見會表現最好！　趙少康再喊：兄當選就是我的老大

分析／吳欣盈全程念稿零互動　母語非中文仍努力闡述政見展誠意

選戰觀察／400年來第一戰！侯友宜「回嘉」　盼「嘉義人支持家己人」

分析／趙少康不被口誤打亂節奏！開炮又遞橄欖枝　宛如「戰情室」上線

分析／蕭美琴「英」式論述講政策也回爭議　趙少康重拳打在棉花上

蕭美琴：賴蕭是延續蔡英文外交路線最好組合　「沒有疑賴，只有信賴」

趙少康要蕭美琴放心！　「國民黨執政會繼續請妳為外交打拚」

質疑趙少康沒提政見　幕僚：蕭美琴來報告政見不是上少康戰情室

蕭美琴：有些同志忘了初衷、犯了錯　「都是民進黨必須檢討的地方」

快訊／認口誤！趙少康三度澄清　「侯友宜是我老大，是最好的總統」

《鏈鋸人》主題咖啡廳登場！公安對魔特異4課集合　波奇塔聖代超可愛

陳斐娟華麗復仇　挖角前東家班底讚很爽

金東旭完婚！老婆曾是「少女時代預備成員」美翻　好友秀英現身婚禮

「聖誕老人」爬24樓送禮物　孩子們面前墜下慘死

愚人節拍板聖誕節開放　國家首座漫畫博物館落腳台中

航空公司唯一！　長榮航獲「體育推手獎」贊助類金質獎

張致恒劈5女「改賣情趣用品」　疑交不出房租遭趕…老婆低潮PO文

「講話愛膨風」3動機曝！心理師教秒辨真假

全台急凍「2天59人猝死」！最小死者僅出生21天

預售屋內驚見「工人的屎」他附圖求救　網傻：超噁欸

原民哥吃檳榔突嘴癢！　近看竟有長長一根「毛」

政治熱門新聞

快訊／認口誤！趙少康三度澄清　「侯友宜是我老大，是最好的總統」

才拜託不要...下秒怪手拆了！　南鐵陳家留不住：賴清德當自己偉人

ET民調／萬里老家拆彈失敗？　政見會後賴蕭50-59歲、中部地區大跌

TVBS民調／賴蕭配政見會後掉到33%　侯康配緊追差1個百分點　

快訊／柯文哲農地動工了！怪手進駐開挖刨柏油

軍公教人員要發年終了！明年1月31日入帳　最多可領2.5個月

快訊／海虎潛艦3人落水失蹤仍未尋獲　艦指部曝初步調查結果

稱賴清德老家撤哨倉皇　吳子嘉揭內幕

快訊／趙少康政見會2分鐘全台語發言　「侯康當選台灣前途會越來越光明 」

海虎軍艦落海意外原因調查出爐　3官兵落水仍未尋獲

快訊／趙少康、蕭美琴、吳欣盈抵達　唯一副總統政見會1900登場

快訊／批賴清德老家228坪　趙少康：你看過這麼大的工寮嗎？

賴宅公益信託是詐騙　謝龍介點4大謊

賴清德老家公益信託　　會計師坦言「1因素」恐有困難

更多熱門

相關新聞

質疑趙少康沒提政見　幕僚：蕭美琴來報告政見不是上少康戰情室

質疑趙少康沒提政見　幕僚：蕭美琴來報告政見不是上少康戰情室

2024副總統政見發表會22日登場。觀察整場發表會過程，第一個發言的吳欣盈全程照稿唸，對於對手的質疑未多做回應；依序的趙少康、蕭美琴則較有火花，有不少言語交鋒。賴蕭陣營幕僚觀察，趙少康今天在政見發表會完全沒自己的政見，反觀蕭美琴今天是來進行政見發表的，也珍惜跟選民溝通的機會，不是來上少康戰情室。

快訊／認口誤！趙少康三度澄清　「侯友宜是我老大，是最好的總統」

快訊／認口誤！趙少康三度澄清　「侯友宜是我老大，是最好的總統」

蕭美琴：有些同志忘了初衷、犯了錯　「都是民進黨必須檢討的地方」

蕭美琴：有些同志忘了初衷、犯了錯　「都是民進黨必須檢討的地方」

蕭美琴指「軟土深掘」是國際現實　「選擇賴蕭不會讓台海爆發戰爭」

蕭美琴指「軟土深掘」是國際現實　「選擇賴蕭不會讓台海爆發戰爭」

諷綠貪腐、專政、愛粉味　趙少康：國安人員守萬里工寮不覺得被羞辱？

諷綠貪腐、專政、愛粉味　趙少康：國安人員守萬里工寮不覺得被羞辱？

關鍵字：

2024總統疑賴論賴清德蕭美琴趙少康吳欣盈台美關係台海局勢

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

馮迪索浴室性侵完事問：手機在哪？女助理忍13年揭內幕

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

即／放學回家從樓頂墜落　國二生全身骨折亡

黑猩猩「重捶30下」白鼻心　驚悚影曝光

硬漢演員拒跳《科目三》全場歡呼

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

伍佰演唱會被要求「加班」！　現場開唱「新歌」：我要下班XD

伍佰演唱會被要求「加班」！　現場開唱「新歌」：我要下班XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面