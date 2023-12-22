蕭美琴：賴蕭是延續蔡英文外交路線最好組合　「沒有疑賴，只有信賴」

▲民進黨副總統候選人蕭美琴於電視政見發表會後發表談話。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

副總統候選人電視政見會今（22日）晚間登場，對於國際情勢，民進黨副總統候選人蕭美琴表示，國內有人附和對岸，一直在炒作和散布「疑美論」跟「疑賴論」，但蔡英文對兩岸關係的處理，就是「冷靜不躁進、理性不挑釁」，這是國際社會信賴台灣的基礎。而賴清德跟蕭美琴是能夠延續蔡英文路線，最有能力的一組候選人，腳步穩健。沒有疑賴，只有信賴。

蕭美琴表示，從美國回來，常聽到民眾說覺得選舉很煩、仇恨太多，愛與和解太少，讓人感到厭倦。我想特別提醒大家，製造分裂，讓民眾對政治感到失望、反感，而不願意出來投票，甚至對民主的價值感到懷疑，這就是對岸介入台灣大選最重要的目的。

蕭美琴解釋，很多人說對岸介入選舉，是為了幫誰打誰，其實不只這樣。對岸介入選舉，不見得能操作選舉的結果，而是要在國內製造分歧、仇恨與對立的氣氛，破壞人民彼此的信任，傷害政黨之間合作的可能，打擊整個民主制度的健全運作，造成我們國際的孤立。

蕭美琴表示，選舉期間，也注意到國內有人附和對岸，一直在炒作和散布「疑美論」跟「疑賴論」。要在這裡跟大家報告，蔡英文總統對兩岸關係的處理，就是「冷靜不躁進、理性不挑釁」，負起國際責任，維持兩岸現狀，這是國際社會信賴台灣的基礎。而賴清德跟蕭美琴是能夠延續蔡英文路線，最有能力的一組候選人，這也是大家所公認的。

蕭美琴指出，疫情期間，全世界疫苗都缺貨，美國政府伸出友誼的手，及時優先讓台灣獲得疫苗的捐贈。當台灣受到軍事威脅、外交打壓的時候，也是美國跟我們充分合作，一起度過挑戰和難關，也優先跟我們簽署了第一批的貿易協定。

蕭美琴表示，美國和台灣是堅實的夥伴，彼此都相信民主，對印太地區的和平繁榮，也都有堅定的決心。台灣是區域內有能力，也負責任的一份子，會跟愛好和平的朋友們團結在一起，為區域的和平做出貢獻。我們立場堅定，方向確立，腳步穩健。沒有疑賴，只有信賴。

蕭美琴指出，不少國際友人，反而注意到國民黨的高層，包括趙少康和侯友宜在台灣、在美國，甚至是派人到中國講的，都不太一樣，包括兵役制度、軍購政策，這些外國朋友自然會心生懷疑、感到疑惑。所以，我認為你們在散布疑美、疑賴論之前，才更應該要把自己的國家安全論述先整合好，不樣再變來變去。