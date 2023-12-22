侯友宜讚他政見會表現最好！　趙少康再喊：兄當選就是我的老大

記者皮心瑀／台北報導

副總統政見發表會22日落幕，國民黨總統候選人侯友宜點評副手趙少康的表現，讚他思緒清晰、辯才無礙，並稱他一句「士為知己者死」，更令他相當感動，而趙少康則回應，「兄當選，就是我的老大，一定是個最好的總統」。

▲國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康。（資料照／記者湯興漢攝）

侯友宜說，趙少康這場政見會不只符合水準，更是金句連連，「我敢自信地說，毫無疑問，絕對是表現最好的一位。」三輪的發言中，趙少康以多年身為民意代表、在中央政府服務的專業經驗，以及擔任政治評論員的細膩觀察，一針見血地道出民進黨執政以來的缺失，以及所有基層民眾的辛苦，同時，也細數侯康提出的各項有感政見，告訴全體國人，他們不只是了解問題，更是要來解決問題，帶給台灣改變。

侯友宜表示，他很高興，也很榮幸，能有一位如此有能力、有熱忱的副手。趙少康不只是對他全力相挺，他們更會用毫無保留、全身奉獻的精神，一起為國家付出所有，為大家拚更好的未來，顧好台灣，讓人民好康。

事實上，稍早趙少康才在第一輪發言時口誤，原要喊侯友宜，卻口誤喊成「賴清德當選就是總統，就是老大，是我的老闆，是我心目中的掃黑英雄」。對此，趙少康受訪坦言自己口誤，強調侯友宜永遠是他的老大、他的老闆，侯友宜是他心目中的掃黑英雄，是他的總統，是最好的新北市長，最好的總統。