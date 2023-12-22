快訊／認口誤！趙少康三度澄清　「侯友宜是我老大，是最好的總統」

記者蘇晏男／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（22日）晚在政見發表會上口誤，稱賴將來一定是最好的總統。對此，趙少康受訪坦言口誤不好，強調三次，侯友宜永遠是他的老大、他的老闆，侯友宜是他心目中的掃黑英雄，是他的總統，是最好的新北市長，最好的總統。

▲國民黨副總統候選人趙少康出席電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

2024副總統候選人電視政見發表會22日晚在公視登場。趙少康在第一輪發言口誤，稱賴清德當選就是總統，「他就是老大，就是我的老闆，他是我心目中的掃黑英雄，他是新北市最好的市長，所以才能大贏林佳龍46萬票，他將來一定是最好的總統」。

對此，趙少康受訪時表示，太氣了，看到228坪竟然是工寮（指賴清德萬里老家違建）， 剛剛有點口誤。為了澄清，趙少康講了三次，侯友宜永遠是他的老大、他的老闆，侯友宜是他心目中的掃黑英雄，是他的總統，是最好的新北市長，最好的總統。

對於自己今天的表現，趙少康說，口誤不好，應該扣20分；事先很多人警告他，他是男生，要對兩位美麗女士很客氣、很幽默、面對笑容，他已經盡量沒做什麼攻擊，抨擊的是賴清德。

針對網友說政見發表會卻未沒什麼闡述政見，趙少康表示，也有啦，當你在反駁賴清德、民進黨時，自己的政見就出來了，光一直談政見有點枯燥。趙也說，他準備很多政見，但該場合有功防，民進黨副總統候選人蕭美琴也提出很多質疑國民黨的地方，但也是提到蠻多像兩岸、國防、解決貧富不均的政見。

至於會給對手打幾分，趙少康說，表現都很好，都很襯職，所以剛才說，將來他們執政，也希望蕭美琴跟民眾黨副總統候選人吳欣盈到政府裡服務。