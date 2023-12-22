全國首創！組織條例三讀　桃園市婦幼發展局明年元旦掛牌運作

▲桃園市議會今天舉行第三屆第六次臨時會，會中三讀通過《桃園市政府組織自治條例》，明年元旦婦幼發展局、智慧城鄉發展委員會將正式掛牌運作。（圖／翻攝自桃園市議會）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議會今（22）日上午舉行第3屆第6次臨時會，會中三讀通過《桃園市政府組織自治條例》第6條、第16條修正草，市府表示，已完成組織調整的階段性目標，其中婦幼發展局與智慧城鄉發展委員會的相關法制作業已完備，二個機關將於明年元旦正式掛牌運作，其中，婦幼發展局更是全國首創，期盼能反映市民朋友對於提升婦幼權益關注期待，打造婦幼友善的城市。

桃園市府指出，為打造婦女與孩童的友善城市，依女性各階段需求，增進婦幼身心健康與福利，促進家庭性別平等、女性就業、創業與職涯發展等事項，充分實現家庭責任與就業機會，因此整合婦幼相關服務成立「婦幼發展局」，以「婦女」及「幼兒」為主體，目的在協助婦女延續職涯發展、兼顧家庭，進一步照顧幼兒與不同生命階段婦女的需求。

▲桃園市議會議長邱奕勝今天於臨時會敲槌三讀通過《桃園市政府組織自治條例》，明年元旦婦幼發展局、智慧城鄉發展委員會將掛牌運作。（圖／翻攝自桃園市議會）

此外，婦幼發展局將設置4科3室，包括婦女發展及權益科、幼兒托育科、健康管理科、新住民事務科、秘書室、會計室與人事室，編制員額規劃為51人，分別由社會局、衛生局、勞動局、經濟發展局與青年事務局等機關移入，整合各局處婦幼業務及增加資源。

市府也強調，原訂成立的「婦幼局」，今天在臨時會上，經桃園市議會國民黨團提案建議，將「婦幼局」更名為「婦幼發展局」，讓婦幼友善涵蓋的範圍不限於福利及保護措施，更能積極實踐女力發展、幼兒養育、新住民自我實現、性別平權等價值，透過「發展」二字，賦予「婦幼發展局」有更全面且宏觀之定位。