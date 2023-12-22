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社會 社會焦點 保障人權

大貨車失控衝安全島+撞斷號誌桿　認了撿東西分心釀禍幸無人傷

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子今（22）日駕駛大貨車行經大園區國際路三段時，不知何故突然失控撞上安全島，撞擊力之猛烈連安全號誌都被攔腰撞斷，意外發生後所幸並未波及路人或其他車輛，大園警方到場進行酒測，酒測值為零，黃姓男子聲稱，因駕車時撿拾物品分心釀禍，至於真正肇事原因還在調查釐清，黃姓男子後續還須負擔撞斷安全號誌相關賠償費用。

▲桃園市黃姓男子今天清晨駕駛大貨車行經大園區國際路三段，突然失控撞上安全島，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子今天清晨駕駛大貨車行經大園區國際路三段，突然失控撞上安全島，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子今天清晨駕駛大貨車行經大園區國際路三段時失控撞上安全島，安全號誌被攔腰撞斷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子今天清晨駕駛大貨車行經大園區國際路三段時失控撞上安全島，安全號誌被攔腰撞斷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，34歲的黃姓男子今天清晨5時許駕駛大貨車，行經大園區國際路三段時，突然撞上路中央安全島，瞬間將安全島上安全號誌攔腰撞斷，一旁另一輛貨車則緊急閃避未被波及，意外發生後，發出巨大聲響，也引起住戶查看。

▲桃園市黃姓男子今天清晨駕駛大貨車行經大園區國際路三段，失控撞上安全島，大園警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子今天清晨駕駛大貨車行經大園區國際路三段，失控撞上安全島，大園警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方據報後到場處理，現場幸無人員受傷或受困，警方為黃男進行酒測，酒測值為零，黃男聲稱因開車時撿拾物品分心，不慎撞擊安全島肇禍；警方將調閱監視畫面釐清真正肇事原因，黃男將面臨後續賠償安全號誌毀損費用。

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